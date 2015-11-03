تشيلسي: عرض بـ50 مليون يورو لفك الارتباط مع مورينيو .. مرفوض

(إفي): اجتمع رجل الأعمال الإيطالي اليساندرو بروتو، أحد المساهمين في نادي موناكو الفرنسي، اليوم مع مالك تشيلسي الإنجليزي، الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش الذي رفض عرضا بقيمة 50 مليون يورو لفك ارتباط الـ"بلوز" مع مدربهم البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقالت شركة (بروتو انتربرايزيس) في بيان أرسلته اليوم الثلاثاء لـ(إفي)، إن الطرفين اجتمعا اليوم في لندن حيث لم يتم التوصل لاتفاق حيث أن الملياردير الروسي طلب 100 مليون يورو لفك ارتباط تشيلسي مع مورينيو.

وجاء في بيان صادر عن أليساندرو بروتو "عرضنا 50 مليون يورو للحصول على خدمات المدرب بصورة فورية، ولكن المبلغ الذي طلب كان 100 مليون يورو وهذا الرقم يبدو مبالغا فيه، موناكو لا يدفع مثل هذا المبلغ".

وأشار بروتو على الرغم من هذا إلى أنه "لا يزال يفكر في هذا الطلب" للحصول على خدمات المدرب البرتغالي "كأحد أشكال الاستثمار لأن مورينيو يساوي 100 مليون يورو وهو أفضل مدرب في العالم".

وأوضح بروتو أن هناك فرقا، أحدها في إسبانيا، والأخر في فرنسا وثالث في الولايات المتحدة مستعدة لدفع هذا المبلغ، مشيرا إلى أنه "لا يتوقع استمرار مورينيو لوقت أطول في تشيلسي".