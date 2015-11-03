عندك اضطرابات فى ضربات القلب.. اعرف أسبابها والحق نفسك

ينتاب بعض الأشخاص شعور بالقلق والمخاوف عند إحساسهم باضطراب ضربات القلب سواء زيادة أو انخفاض، والبعض الآخر يتجاهل ذلك العرض ويعتبره أمرا طبيعيا.

حول ذلك يقول دكتور أحمد عبد العزيز، أستاذ جراحة القلب بطب عين شمس، إن ضربات القلب الطبيعية لا يشعر الشخص بها نتيجة انتظامها بصورة طبيعية ومرور الدم فى تيار منتظم داخل القلب، بينما فى حالة حدوث اضطراب وعدم انتظام ضربات القلب يشعر الشخص بخفقان بالقلب سواء كان زيادة ضرباته أو انخفاضها.

>ويستكمل د. أحمد قائلا "أحيانا تكون اضطراب ضربات القلب مؤشرا للإصابة ببعض الأمراض التالية":>1)اختلال فى كهرباء القلب والضفيرة الكهربائية بالقلب.>2)ضيق شديد فى الصمام المترالى.>3)تضخم بعضلة القلب.>4) ضيق الشريان التاجى.>5)اختلال بمستوى الأملاح بالجسم.

وأحيانا فى نسبة حالات بسيطة تكون اضطرابات ضربات القلب بدون أسباب مرضية.

لذلك ينصح د. أحمد بأنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من تكرار حدوث زيادة أو انخفاض بضربات القلب بضرورة الذهاب للطبيب المختص للاطمئنان على الحالة الصحية.