القومى للمرأة: سيدة تستنجد من تعذيب زوجها لابنته وإطفاء السجائر بجسدها

استقبل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة اليوم شكوى من فتاة تدعى (ا.م) وتبلغ من العمر 16 عاماً، والتى جاءت الى المكتب بصحبة والدتها، حيث استنجدت والدة الفتاة بالمجلس لحماية ابنتها التى تتعرض بشكل مستمر إلى الضرب والتعذيب الوحشى على يد والدها، مشيرة الى أن زوجها أطفأ مؤخراً أعقاب السجائر بجسم ابنتها وحلق شعرها كاملاً بـ"الموس".

وأكدت والدة الفتاة طبقا لبيان المجلس اليوم، أن الزوج يتعاطى الحشيش، ويفتقد لكل معانى الرحمة والإنسانية، فى معاملته مع أبنائه، مشيرة الى أنه حرم ابنته من التعليم، حيث أخرجها من المدرسة بعد حصولها على الشهادة الابتدائية.

وطالبت والدة الفتاة قيام المجلس بمساعدتها والوقوف إلى جانبها إعلاميا وقانونيا، وحمايتهما ومساعدتهما فى اصدار مذكرة بعدم التعرض لهما، خاصة أن الأب هددها بقتل الابن (اخو الفتاة) والذى يقوم بحمايتهما من جبروت الأب، وذلك فى حالة منعه من التعرض لهما.

وبشكل فورى اصطحب أحد محامى مكتب الشكاوى الفتاة ووالدتها إلى وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد والد الفتاة، وتوفير اخصائى نفسى لمتابعة الحالة النفسية للفتاة خاصة أنه لوحظ أن الفتاة تعانى من حالة من الخوف والقلق الشديد، وتلتزم البكاء بشكل مستمر، كما أنها ترفض الحديث أو الكلام مع أى أحد، بالإضافة إلى امتناعها عن تناول الطعام، وبلغ محامى المكتب وحدة نجدة الطفل من خلال الخط الساخن المخصص للشكاوى باعتبار أن الفتاة مازالت قاصر ولم تبلغ 18 عاماً.

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