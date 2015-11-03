سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: كى تتحدث إلى مصر عليك مخاطبة شبابها

قال جيمس موران، سفير وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن زيارة فدريكا موجرينى، الممثل الأعلى للسياسية الخارجية والأمنية، ونائب الرئيس بالاتحاد الأوروبى، لمصر تعطى رسالة إيجابية للغاية.

وأضاف موران فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن اليوم، الثلاثاء، فى إطار زيارتها التى تستغرق يومين، كان يوما هاما إذ التقت بالرئيس عبد الفتاح السيسى، وأتت إلى جامعة القاهرة لتجرى حوار مع شباب مصر.

وأوضح موران أن موجرينى قالت شيئا لا ينبغى أن ننساه جميعا وهو أن معدل العمر فى مصر هو 25 عاما، فإذا لم تتحدث مع شباب مصر، فأنت لا تتحدث مع مصر.

>