البرق يملأ سماء الإسكندرية.. وتحذيرات ببداية موجة من الطقس السيئ

شهدت الإسكندرية مساء اليوم تغييرا فى حالة الطقس، وذلك بسبب الانخفاض فى حرارة الجو وزيادة سرعة الرياح.

وملأ البرق سماء الإسكندرية بما ينذر ببدء موجة من الطقس السيئ تضرب المحافظة من جديد، وسط مخاوف بتعرض الإسكندرية، وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، فإن الإسكندرية معرضة لهطول أمطار غزيرة، بما يعادل كمية الأمطار التى هطلت يوم الأحد الماضى.

من جهة أخرى أعلنت الدكتورة سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة استعداد المحافظة لموجة الطقس الجديدة من خلال أعمال تسليك وتطهير الشنايش وفتح المصبات المغلقة على كورنيش الإسكنرية بالتنسيق مع القوات المسلحة.

- الأرصاد تحذر: البلاد تتعرض مساء اليوم لاضطراب شديد فى الأحوال الجوية.. وأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة.. وانخفاض الحرارة 6 درجات.. وتنصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة

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