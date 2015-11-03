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بريطانيا تدرس تعيين مبعوث لتنمية التجارة مع مصر تزامناً مع زيارة السيسى

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بريطانيا تدرس تعيين مبعوث لتنمية التجارة مع مصر تزامناً مع زيارة السيسى بريطانيا تدرس تعيين مبعوث لتنمية التجارة مع مصر تزامناً مع زيارة السيسى
أكدت مصادر دبلوماسية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، الخميس فى لندن، مهماً للغاية حيث يتطلع الجانبان إلى الوصول بالعلاقات والتعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب له شقين.

وقالت المصادر، أن المباحثات بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء بريطانيا سيعقبها غداء عمل، مشيرة إلى أنه ليس من المعتاد فى الزيارات الرسمية لبريطانيا أن يقام غداء عمل،واعتبرتها لفتة طيبة من


>وكشفت المصادر، عن أن الجانب البريطانى يفكر فى الإعلان عقب زيارة الرئيس السيسى، عن تعيين مبعوث لرئيس الوزراء لتنمية التجارة مع ، مؤكدة أن حجم الاستثمارات البريطانية يبلغ 26 مليار دولار للمستثمرين اضافة إلى 12 مليار دولار قيد الاستثمار، مشيرا إلى أن جزء ما اعلنته بريطانيا فى مؤتمر شرم الشيخ، تم الاستثمار فيه.

"وأفادت المصادر أن هناك رغبة بريطانية لدعم مصر فى التعاون الأمنى"، كما سيتم توقيع مذكرتى تفاهم فى التعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية

وقالت المصادر، إنه عقب الزيارة ستنظم السفارة المصرية بلندن، لقاء مع المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية فى بريطانيا، وهو معهد له سمعة دولية كبيرة، وخلال الزيارة نظمت السفارة للرئيس لقاء يحضره عدد من المفكرين البريطانيين من بينهما اثنين رؤساء وزراء بريطانيين سابقين، ويحضره عدد من رؤساء تحرير كباريات الصحف البريطانية.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس السيسى، خلال الزيارة، مع مجموعة من أبرز من اعضاء مجلسى العموم واللوردات البريطانى، وهيكون اساسه العلاقات بين البلدين.
>كما سيلتقى الرئيس بوزير الدفاع البريطانى، الجمعة النقبل، لبحث التعاون بين البلدين

وتتضمن برنامج زيارة السيسى للندن، لقاءا مهما مع صندوق "اكتس"، الذى استثمر فى السوق المصرية نحو 300 مليون دولار، إضافة إلى لقاء مع شركة "بريتش بتروليم"، ولقاء اخر مع شركة "بيش جاز".ركما سيلتقى مع رئيس البنك الاوروبى للاعمار والتنمية، والذى اعتمد مصر مؤخرا دولة عمليات

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