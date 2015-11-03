نائب بولاق بعد وصوله للبرلمان بالدراجة: فضلت "العجلة" لأعبر عن البسطاء

علق النائب محمد السيد الحسينى، عن دائرة بولاق الدكرور، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" على الهدف من وراء حضوره مجلس النواب اليوم لاستخراج كارنيه العضوية بمجلس النواب، قائلا "أملك سيارة لكنى فضلت أن استقل الدراجة لأنى أعبر عن المواطن البسيط".

وتابع الحسينى فى تصريحات خاصى لـ"اليوم السابع"، "الموضوع بسيط ولم أقم بشىء جديد، فكنت دائما ما استقل الدرجة خلال جولاتى الميدانية أثناء الدعاية الانتخابية وتلك هى طريقة تعاملى مع أهالى الدائرة، فأنا أمثل شريحة من المواطنين وهى الشريحة اللى مش بتبص عليها الدولة، وسأتكلم باسمهم"، مشيراً إلى إنه يريد توجيه رسالة مفادها بأن هناك فائز بعضوية مجلس النواب، يمثل "الغلابة" ممن لم يأخذوا أى شيء من الدولة.

وانتقد الحسيني، أداء بعض المسئولين الحكوميين الذى وصفهم بـ"الفشلة" ممن قصروا فى حق المواطن، قائلاً "بولاق الدكرور التى تمثل 2 مليون مواطن، لابد أن توضع على الخريطة وان تحصل على عناية الدولة.. عندنا محافظ محدش يعرف اسمه".

وعقب على منتقديه "شيء طبيعى أن ينتقدنى البعض وآخر يتفق معى، لكن من ينتقدنى يفعل ذلك لأنه لا يعلم عني، فما فعلته ليس شعارات فلدى سيارة لكنى فضلت أنى أحضر للمجلس بالعجلة لأنى شبه الناس، مثلى مثل المواطن الغلبان".

وأشار الحسينى، إلى أنه سيضع على رأس أولوياته مشروعات القوانين التى تهتم بإصلاح البنيه التحتية وخدمة المواطن، بجانب قانون الإدارة المحلية والمعاشات.

وقال الحسينى، إن لديه تحفظ على اداء بعض الوزراء فى الحكومة الحالية، فى مقدمتهم وزير التموين، قائلاً "احترمه على المستوى الإنسانى لكن ارفض أداءه، المواطن البسيط مش واخد حقه فى لقمة العيش".

وأضاف: "أننا أمام بداية جديدة، وأتمنى أن تتقدم البلد للأمام، فالوضع الاقتصادى "صعب"، ولابد من تضافر الجهود فى إطار المصلحة العليا للبلد.

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