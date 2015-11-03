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تموين الدقهلية : 1653 كجم جبن مصنعة بدون ترخيص وعدم وجود سجل صناعي

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تموين الدقهلية : 1653 كجم جبن مصنعة بدون ترخيص وعدم وجود سجل صناعي تموين الدقهلية : 1653 كجم جبن مصنعة بدون ترخيص وعدم وجود سجل صناعي

أرشيفية

تمكنت مباحث بمحافظة الدقهلية بقيادة العميد فهيم مكاوي من ضبط المدعو “أسامة أ ت” 35 سنة، ومقيم بناحية السلمية مركز فارسكور محافظة دمياط المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الجبن بدون ترخيص بناحية كفر أبو ناصر مركز دكرنس، وذلك لحيازته، 17 جردل قشدة “15″ كجم بإجمالى وزن 255 كجم بدون بيانات، وعدد 150 صفيحة جبن “8″ كجم بإجمالي وزن 1.200 طن مدون عليها عزة، عدد 18 قرص جبن رومي “10″ كجم بإجمالي وزن 180 كجم.

مصنعة بدون ترخيص وعدم وجود سجل صناعي، وتم سحب عينات للتحليل بالمخالفة لاحكام القانون رقم 359 لسنة 1956، والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 67 لسنة 2006 والقانون رقم 10 لسنة 1966، تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها. تحرر عن ذلك المحضر رقم 22310 جنح مركز دكرنس لسنة 2015.

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