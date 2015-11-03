بالصور.. بدء مؤتمر "المصريين الأحرار" فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

بدأ منذ قليل المؤتمر الجماهيرى لحزب المصريين الأحرار فى القنطرة غرب بالإسماعيلية بحضور المهندس جورج وهبة أمين الحزب بالإسماعيلية واللواء نبيل رشدى أمين مساعد الحزب بالمحافظة والدكتور ابراهيم شوقى المتحدث الاعلامى للحزب بالإسماعيلية ومنى السيد أمين المرأة بحزب المصريين الأحرار بالاسماعيلية وعاطية شاهر أمين عام حزب المصريين الاحرار بالقنطرة غرب والمرشح سالم على سالم وشهرته عادل روبيع مرشح الحزب عن الدائرة الثانية بالاسماعيلية واهالى الدائرة الثانية بالإسماعيلية.

ويشهد المؤتمر الجماهيرى حضور حاشد من اهالى الدائرة الثانية والتى تضم القنطرة غرب والقنطرة شرق، ويعد المؤتمر هو الأول لحزب المصريين الأحرار فى محافظة الإسماعيلية.



>