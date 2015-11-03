حتى لا تقع الكارثة.. معاناة أهالى بنى سويف من عبور النيل على كوبرى 70 سم

رصدت كاميرا "اليوم السابع" مشهدا يحدث يوميا، فى محافظة بنى سويف، قد يحدث كارثة، يتضمن عبور المواطنين كوبرى حديدى ضيق لا يتعدى عرضه 70 سم، أعلى ترعة الإبراهيمية ومرورهم عبر شريط السكة الحديد للوصول إلى الجانب الآخر الموجود به مديرية التنظيم والإدارة والمعهد الفنى الصحى ومديرية الصحة، والعودة أيضا.

ورغم أن الكوبرى مغلق من نهايته بجوار شريط السكة الحديد، إلا أن المواطنين يقفزون من نهاية جسم الكوبرى إلى داخله، حيث يتعرض المواطنون لخطر الموت عن طريق التصادم بالقطارات القادمة من وإلى القاهرة.

ويفسر المواطنون لجوءهم لتلك المخاطرة برغبتهم فى تقليص مسافة الوصول للجانب الآخر بدلا من السير باتجاه الجامعة والمرور على كوبري مزلقان عزمى (الشاملة) ويحدث ذلك دون تدخل من المسئولين لمنع مرور المواطنين، رغم أن الحل يكمن فى إقامة سور صغير لغلق مدخل الكوبرى من ناحية منطقة العبور.