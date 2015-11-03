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الدائرة الأولى جنايات بكفر الشيخ تتهم 17 محاميًا بتعطيل جلساتها

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الدائرة الأولى جنايات بكفر الشيخ تتهم 17 محاميًا بتعطيل جلساتها الدائرة الأولى جنايات بكفر الشيخ تتهم 17 محاميًا بتعطيل جلساتها
تقدمت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، بمذكرة للمستشار محمد الزنفلى، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ مرفق بها محضر الجلسة التى ثبتت فيه اتهامها لـ17محاميًا تعدوا على المحكمة وعطلوا سير العمل، وتباشر نيابة كفر الشيخ الكلية التحقيقات.

جاء ذلك على خلفية تواجد عدد من المحامين داخل قاعة الجنايات الدائرة الأولى بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، اعتراضا على معاملة رئيس الدائرة لهم، على حد قولهم، وهتفوا عدد من الهتافات داخل قاعة الجلسة، ولم تباشر الدائرة الأولى جلساتها.

وكانت نقابة المحامين بكفر الشيخ قد أصدرت بيانا الأسبوع الماضى أكدت فيه مقاطعة الدائرة الأولى جنايات وعدم حضور الجلسات التى ستبدأ الشهر الجارى لأجل غير مسمى، لعدم رضاء المحامين على معاملة رئيس الدائرة لهم، وحذرت المحامين من مخالفة القرار حتى لا يتعرضون للتأديب.

وعلى جانب آخر اختلف المحامون، فيما بينهم عن أسلوب اعتراضهم، فمنهم من تواجد بالقاعة ليعلن عن اعتراضه، ومنهم من فضل تفعيل قرار النقابة دون تواجد بقاعة الجنايات.
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