محافظ كفر الشيخ: الاحتفال بالعيد القومى مستمر بافتتاح مشروعات طوال نوفمبر

أكد اللواء حسين الطاهر السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، أن الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، وقائد قاعدة الإسكندرية البحرية، وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والسياسية سيحتفلون صباح الغد الأربعاء بالعيد القومى للمحافظة.

وأضاف الطاهر، أن الاحتفالات تبدأ بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بمدينة بلطيم، يعقبها إشعال شعلة بداية الاحتفال، وعرض عسكرى وتبادل الدروع.

وأضاف الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، فى تصريحات صحفيه له، اليوم الثلاثاء، أن الاحتفال بالعيد القومى لن يقتصر على الاحتفال غدًا ببلطيم والبرلس، ولكنه مستمر طوال شهر نوفمبر بالمراكز والمدن المتعددة، مشيرًا إلى أنه سيفتتح ويضع حجر الأساس لعدد كبير من المشروعات الجديدة بتكلفة 500 مليون جنيه فى مجالات الصحة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى، ورصف الطرق، وتحسين البيئة، والزراعة ومراكز الشباب.

وأشار عبد الواحد إلى أن هذه المشروعات الجديدة تتضمن افتتاح محطة مياه الشرب الجديدة بمدينة دسوق، بتكلفة 300 مليون جنيه، ووضع حجر الأساس لأول مستشفى متخصص فى القدم السكرى، على مستوى المحافظة، ومنطقة الدلتا بقرية الحمراء، التابعة لمركز كفر الشيخ بتكاليف 3.5 مليون جنيه، ووضع حجر الأساس لإقامة عدد كبير من الوحدات السكنية الاقتصادية، والفاخرة بمدينة كفر الشيخ، وغيرها من مدن المحافظة، وكذلك افتتاح عدد من محطات مياه الشرب، والصرف الصحى.

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