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لو فوق الـ50 وبتعانى من صداع نصفى قاوم أمراض القلب بأدوية الكوليسترول

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لو فوق الـ50 وبتعانى من صداع نصفى قاوم أمراض القلب بأدوية الكوليسترول لو فوق الـ50 وبتعانى من صداع نصفى قاوم أمراض القلب بأدوية الكوليسترول
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن أدوية الكوليسترول التى تسمى بالـ"ستاتين" المخفضة للكوليسترول تقى مرضى الصداع النصفى من المعاناة من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأوضح الباحثون أن الكوليسترول هو أحد أهم العوامل المساهمة فى زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن الرجال الذين يبلغون من العمر 55 عاما أو أكثر ويعانون من الصداع النصفى ينبغى عليهم تناول عقاقير الستاتين المخفضة للكوليسترول، لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور ديفيد كرنيك بالمركز الصحى فى سانت توماس، أنه يجب على مرضى الصداع النصفى توخى الحذر بشأن الأضرار الناجمة عن كثرة تعرضهم لنوبات الصداع والتى تجعلهم أكثر عرضة للمعاناة من أمراض القلب.

وتوصف حاليا عقاقير المخفضة للكوليسترول لنحو 10% أو أكثر لمرضى الصداع كى لا يقعون فريسة لأمراض القلب فى غضون 10 سنوات.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر صحيفة "الاندبنديت" الأمريكية.
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