انقع شرابك فى الخل.. وصفة طبيعية لعلاج السخونة والحمى

عندما ترتفع درجة حرارة الجسم، يذهب الكثير من الأشخاص للصيدليات لشراء الأدوية المخفضة للحمى لتجنب مخاطرها، لكن هذه الأدوية مثلما تعمل على خفض الحمى يكون لها الكثير من الآثار الجانبية مثل ألم المعدة ومشاكل الكلى.

وفى هذا السياق كشف تقرير حديث نشر مؤخرًا عبر صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، عن طرق مذهلة للقضاء على الحمى بوسائل طبيعية، وتشمل:

أوصى فريق الباحثون باستخدام عصير وخل التفاح الطبيعى الطازج لخفض الحمى، وتشمل المكونات:

500 مل ماء بارد

>1-2 ملعقة طعام من الخل

>1 زوج من جوارب الصوف الطويلة

>1 أو 2 فوطة صغيرة

• كيفية الاستخدام

>يجب أن يكون المريض فى السرير مستريحًا، ثم يتم نقع جوارب الصوف فى الخل، ثم يتم فركها قليلًا على الساقين والقدمين ثم يتم إرتداؤها، ووضع منشفة جافة حول الجوارب لمنع السرير من البلل.>وإذا لم تنخفض درجة حرارة المريض بعد مرور 45 دقيقة، يتم استبدال الجوارب القديمة بجوارب أخرى يتم تغطيسها فى الخل حديثًا ووضعها على القدمين.

وأوضح الباحثون أن الخل يحفز تدفق الدم ويحد من تأثير الحمى ويعزز أيضًا جهاز المناعة.

ملحوظة هامة:

>إذا كان المريض يرتجف هذه الوصفة غير مناسبة له، ويجب طلب المشورة الطبية فوراً.