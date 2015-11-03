الوراثة أهم عوامل إصابة الأطفال بحساسية الربو.. اعرف أعراضها

الربو عند الأطفال

الربو مرض وراثى

أعراض الإصابة بالربو عند الأطفال

الحساسية الصدرية أحد أمراض الصدر التى تصيب الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل مختلفة وتتسبب فى تعرضهم لبعض المشاكل الصحية خاصة الأطفال .>حول ذلك تقول دكتور نهى أبو الوفاء، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن الحساسية الربوية مرض وراثى تبدأ أعراض الإصابة به منذ الطفولة، حيث يتسبب فى حدوث ضيق بالقصبات الهوائية نتيجة زيادة إفراز المخاط والارتشاح الخلوى .>وتستكمل د. نهى قائلة "يعتقد كثيرون أن الإصابة بالحساسية الربوية تكون بسبب تعرض الأطفال للأتربة أو الأدحنة، و ذلك غير صحيح نظرًا لأن جميع هذه العوامل تساعد على ظهور أعراض المرض ونوبات الربو لكن السبب الأساسى وراء إصابة الطفل بالربو هو وجود استعداد جينى وراثى للإصابة".>وتتابع د. نهى قائلة: هناك بعض الأعراض التى تظهر على الطفل تعطى مؤشرًا للإصابة بالحساسية الربوية وأهمها:>1- السعال الشديد أثناء فترة الليل .>2- وجود أزيز "صوت الصدر".>3- سرعة فى التنفس يصاحبه زرقة الطفل .

وتنصح د. نهى بأنه يجب على الأمهات فى حالة ملاحظة تلك الأعراض السابق ذكرها على أطفالها ضرورة الذهاب للطبيب المختص لمعرفة السبب خاصة لو كان هناك تاريخ وراثى فى العائلة من حيث الإصابة بالحساسية الربوية .