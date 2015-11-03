النحافة عند الأطفال.. أسبابها وطرق تشخيصها

أسباب النحافة عند الأطفال

النحافة عند الأطفال من أكثر الأعراض التى تسبب الأرق لدى الأهل، وهناك العديد من الأسباب التى تقف وراء إصابة الطفل بالنحافة.>عن أسباب إصابة الأطفال بالنحافة، يوضح أستاذ طب وسلوك الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم، أن هناك العديد من العوامل التى تساعد على إصابة الطفل بمرض النحافة، من أهمها عدم حصوله على القدر الكافى من العناصر الغذائية الضرورية للنمو، أو وجود مشاكل مرضية بالتمثيل الغذائى عند الطفل.

كما قد تلعب العوامل الوراثية دورا هاما فى إصابة الطفل بمرض النحافة.

تشخيص النحافة عند الأطفال

>يوضح طلعت أن تشخيص إصابة الطفل بالنحافة، يتطلب اتباع عدة خطوات هامة، أولها التأكد فعليا من كون الطفل مصابا بالنحافة من عدمه وهو يستلزم اتباع عملية حسابية من قبل الطبيب والتى تقارن بين عدة قياسات لدى الطفل تشمل محيط رأسه وطوله ووزنه ومدى ملائمتهم مع عمر الطفل.

وهو المقياس الذى يمكن من خلاله التأكد من كون الطفل يعانى من النحافة من عدمه مع تحديد درجة النحافة، والتى يبدأ على أساسها وضع الجدول الغذائى المناسب للطفل لعلاج النحافة.