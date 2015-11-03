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انتبه.. علامات تنذرك بوجود مشكلة بالكلى أهمها تغيرات البول

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انتبه.. علامات تنذرك بوجود مشكلة بالكلى أهمها تغيرات البول انتبه.. علامات تنذرك بوجود مشكلة بالكلى أهمها تغيرات البول
أمراض الكلى من الأمراض التى أصبحت منتشرة بصورة ملحوظة فى الفترة الأخيرة بسبب بعض العوامل التى تتعلق بتلوث المياه أو الأغذية التى تحتوى على نسب عالية من الأملاح والتى يقبل عليها كثيرون مثل المخللات وغيرها من المأكولات.

الفشل الكلوى


>حول ذلك يقول دكتور محمود قورة، أستاذ الكلى بطب المنوفية، إن مرض الفشل الكلوى هو عبارة عن عدم قدرة الكلى على القيام بأداء مهامها وبوظيفتها مما يضطر المريض إلى اللجوء لإجراء غسيل كلوى أو زراعة كلى.

أهم العلامات التى تظهر على الشخص كمؤشر لوجود مشكلة بالكلى


>واستكمل د. محمود قائلا "هناك بعض العلامات التى تظهر على البول تكون أحد مؤشرات وجود مشكلة بالكلى أو فشل بالكلى ففى حالة ملاحظة المريض ظهور بعض الأعراض التالية":

1) وجود صديد بالبول.
>2) حدوث تغير فى كمية البول سواء بالنقصان أو الزيادة.
>3)كثرة عدد مرات التبول.
>4)وجود دم فى البول.
>5)وجود رائحة نفاذة للبول بشكل مبالغ فيه.

أهمية استشارة الطبيب فى حالة وجود تغيرات بالبول


>ويتابع د. قورة، يجب على الأشخاص استشارة الطبيب المختص فى حالة ملاحظة الأعراض السابق ذكرها استشارة الطبيب عند وجود صديد فى البول أو كرات دم حمراء البول لتجنب حدوث مشاكل بالكلى مثل الفشل الكلوى".

وينصح د. قورة الأشخاص بضرورة الاهتمام بقياس مستوى الضغط والسكر فى الجسم لتجنب الإصابة بالفشل الكلوى.

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