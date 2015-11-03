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5أسباب تخليك تضيف القرفة لقهوتك يومياً أهمها تقوية جهازك المناعى وضبط السكر

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5أسباب تخليك تضيف القرفة لقهوتك يومياً أهمها تقوية جهازك المناعى وضبط السكر 5أسباب تخليك تضيف القرفة لقهوتك يومياً أهمها تقوية جهازك المناعى وضبط السكر
فنجان قهوة على الصبحية.. مشروب أساسى لكثير من الأشخاص لتعزيز الطاقة والانتباه والتركيز، لكن إذا تمت إضافة القرفة له فسيصبح أفضل مشروب على الإطلاق، ومن الأفضل أن تبدأ بإضافة ربع ملعقة صغيرة مع زيادة الجرعة تدريجياً.

وكشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن 5 فوائد لإضافة القرفة لفنجان القهوة فى الصباح، وتشمل:

1- تقوى جهاز المناعة


>أوضح الخبراء أن إضافة ربع ملعقة صغيرة من القرفة فى القهوة الساخنة تجعل الجسم قادرا على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.

2- تحفز الدماغ


>القرفة تحسن الذاكرة وتساعد على الاستيقاظ وتقوى التركيز.

3- تخفض نسبة السكر فى الدم ومستويات الكوليسترول


>إضافة 6 جرامات من القرفة إلى القهوة فى اليوم الواحد، يخفض نسبة السكر فى الدم لمرضى السكر من النوع 2، كما أنها هامة لمرضى القلب، حيث تعمل على خفض نسبة الكوليسترول.

4- تخفف آلام الطمث


>أوضح الخبراء أن إضافة القرفة إلى القهوة تساعد النساء اللاتى يعانين من آلام الدورة الشهرية، وتخفف من آلامها.

5- تحسن الدورة الدموية وتزيد من مستويات الطاقة


>كوب ساخن من القهوة مع ربع ملعقة صغيرة من القرفة تزيد من مستويات الطاقة وتنشط الدورة الدموية.
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