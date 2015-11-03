5أسباب تخليك تضيف القرفة لقهوتك يومياً أهمها تقوية جهازك المناعى وضبط السكر

فنجان قهوة على الصبحية.. مشروب أساسى لكثير من الأشخاص لتعزيز الطاقة والانتباه والتركيز، لكن إذا تمت إضافة القرفة له فسيصبح أفضل مشروب على الإطلاق، ومن الأفضل أن تبدأ بإضافة ربع ملعقة صغيرة مع زيادة الجرعة تدريجياً.

وكشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن 5 فوائد لإضافة القرفة لفنجان القهوة فى الصباح، وتشمل:

1- تقوى جهاز المناعة

2- تحفز الدماغ

3- تخفض نسبة السكر فى الدم ومستويات الكوليسترول

4- تخفف آلام الطمث

5- تحسن الدورة الدموية وتزيد من مستويات الطاقة

>أوضح الخبراء أن إضافة ربع ملعقة صغيرة من القرفة فى القهوة الساخنة تجعل الجسم قادرا على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.>القرفة تحسن الذاكرة وتساعد على الاستيقاظ وتقوى التركيز.>إضافة 6 جرامات من القرفة إلى القهوة فى اليوم الواحد، يخفض نسبة السكر فى الدم لمرضى السكر من النوع 2، كما أنها هامة لمرضى القلب، حيث تعمل على خفض نسبة الكوليسترول.>أوضح الخبراء أن إضافة القرفة إلى القهوة تساعد النساء اللاتى يعانين من آلام الدورة الشهرية، وتخفف من آلامها.>كوب ساخن من القهوة مع ربع ملعقة صغيرة من القرفة تزيد من مستويات الطاقة وتنشط الدورة الدموية.