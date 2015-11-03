خليك متين واغسل المواعين..مشاركة الزوج بأعمال المنزل تجعله يستمتع بالجنس

نتائج جديدة ومثيرة، كشفت عنها دراسة علمية حديثة، قد تسبب سعادة كبيرة للسيدات المرهقات من الأعمال المنزلية، خاصة لو اقتنع الرجال بنتائج هذه الدراسة وطبقوها.

حيث أفادت أن الرجال الذين يشاركون نساءهم الأعمال المنزلية مثل غسل المواعين والطبخ والغسيل، يشعرون بالرضا عن علاقتهم الجنسية ويستمتعون بها، ويكونون أكثر إثارة دائماً.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون الألمان بتحليل بيانات أكثر من 1338 من الأزواج، لمعرفة تأثير مشاركة الأزواج فى الأعمال المنزلية على العلاقة الجنسية بين الزوجين.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن الرجال الذين يساهمون فى الأعمال المنزلية مع زوجاتهم، يستمتعون أكثر بالجنس ويشعرون بالرضا عن علاقتهم الجنسية دائماً.

وتتناقض هذه النتائج دراسة أخرى أجريت عام 2012 فى الولايات المتحدة، وزعمت أنه عندما يقوم الرجال بأداء أعمال الأنثى المنزلية مثل غسل الصحون والطبخ والغسيل، فإنهم يمارسون الجنس بصورة أقل، ويكونون غير راضين، وهذا غير صحيح على حد قول الدكتور داى جونسون، أستاذ علم البيئة الأسرية فى وزارة البيئة البشرية فى جامعة ألبرتا، لافتاً إلى أن الدراسة الحديثة استمرت لمدة خمس سنوات.

وأضاف الباحثون أن هناك اختلافات بين الثقافة الألمانية والأمريكية، لافتين إلى أن ألمانيا تميل إلى أن تكون أدوار الجنسين متساوية، أما الرجال الأمريكيون يميلون إلى القيام بالأعمال المنزلية بصورة أقل، وذلك استنادا إلى بعض الدراسات.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.



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