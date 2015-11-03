ديلى ميل: كنزاية كوكاكولا فى اليوم ترفع خطر الإصابة بقصور القلب 23%

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون سويديون، أن شرب أكثر من واحدة من المشروبات الغازية والسكرية يوميا تزيد بشكل كبير من خطر التعرض لأمراض القلب.>ووجدت الدراسة التى أجريت على أكثر من 42000 من الرجال فى منتصف العمر أن شرب عبوة واحدة من مشروب الكوكاكولا 200 مل كاف لزيادة خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 23 فى المائة.

وأظهرت الدراسة أن هناك قلقا متزايدا من الاستهلاك الكبير للسكر، حيث إنه يساهم فى عدد كبير من المشاكل الصحية مثل مرض السكر من النوع 2 وأمراض القلب والسمنة.

وأوضح الباحثون السويديون، أن فشل القلب هو صعوبة القلب فى ضخ ما يكفى من الدم فى جميع أنحاء الجسم، وعادة يكون بعد الإصابة بأزمة قلبية.

وحذرت اللجنة الاستشارية العلمية البريطانية، من تناول كمية كبيرة من السكر يوميا، حيث إن الكمية الموصى بها من السكر يوميا لا تتعدى 30 جم أى 7 ملاعق صغيرة، لكن عبوة المياه الغازية 330 مل من الكوكا كولا، تحتوى على 35 جم من السكر أى أعلى من الكمية الموصى بها.

وقد وجدت الدراسة السابقة أن المشروبات المحلاة والمشروبات الغازية السكرية مثل الكوكاكولا ترفع من ضغط الدم ومرض السكرى وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الثالث من شهر نوفمبر الجارى.