تأجيل محاكمة المتهمين بـ«قتل ميادة أشرف» لجلسة 15 نوفمبر ‎

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مقتل ميادة أشرف”، لجلسة 15 نوفمبر لطلب الدفاع باستكمال مناظرة الأحراز، كما صرحت بإجراء عملية جراحية للمتهم “عبد الرحمن زاهر” بمستشفى ليمان طرة.

وقررت المحكمة ارسال أحراز المتهم “عبده هوجان” لمصلحة الأدلة الجنائية لبيان ماهيتها و إستخداماتها وبيان إذا ما كانت الأسلحة قد استخدمت في أعمال إرهابية.

كما قررت عرض متهمين “عمر محمد إسماعيل” و”مروان هشام ” على الإخصائي الإجتماعي، وتقديم تقرير للمحكمة، وذلك بعد أن أشارت إلى أن المتهم “عمر” مواليد 28 مارس 1997 و المتهم “مروان” مواليد 8 يوليو 1996.

وعددهم 48 من بينهم 35 محبوسًا ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.