«أبو مازن» يلتقي السيسي للتباحث حول الوضع الفلسطيني الأحد المقبل في القاهرة

قال جمال الشوبكي،سفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس محمود عباس، سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد المقبل، لبحث آخر التطورات في فلسطين.

وأضاف الشوبكي في تصريح لـ’وفا’ أن الرئيس حريص كل الحرص على إجراء مشاورات مع أخيه الرئيس السيسي فيما يخص الوضع الفلسطيني، خاصة الجهود الرامية لدفع عملية السلام في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا الفلسطيني منذ بداية الشهر الماضي .

وأوضح أن الرئيس عباس سيصل يوم السبت إلى القاهرة، وسيعقد خلال زيارته عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين.