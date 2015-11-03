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«أبو مازن» يلتقي السيسي للتباحث حول الوضع الفلسطيني الأحد المقبل في القاهرة

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«أبو مازن» يلتقي السيسي للتباحث حول الوضع الفلسطيني الأحد المقبل في القاهرة «أبو مازن» يلتقي السيسي للتباحث حول الوضع الفلسطيني الأحد المقبل في القاهرة

السفير جمال الشوبكي

قال جمال الشوبكي،سفير فلسطين لدى ، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس محمود عباس، سيلتقي الرئيس عبد الفتاح ، يوم الأحد المقبل، لبحث آخر التطورات في فلسطين.

وأضاف الشوبكي في تصريح لـ’وفا’ أن الرئيس حريص كل الحرص على إجراء مشاورات مع أخيه الرئيس السيسي فيما يخص الوضع الفلسطيني، خاصة الجهود الرامية لدفع عملية السلام في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا الفلسطيني منذ بداية الشهر الماضي .

وأوضح أن الرئيس عباس سيصل يوم السبت إلى القاهرة، وسيعقد خلال زيارته عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين.

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أونا

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