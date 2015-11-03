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شباب منيالقمح بالشرقية يطلقون حملة «لا لعودة فلول الوطني» خوفًا علي السيسي (صور)

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شباب منيالقمح بالشرقية يطلقون حملة «لا لعودة فلول الوطني» خوفًا علي السيسي (صور) شباب منيالقمح بالشرقية يطلقون حملة «لا لعودة فلول الوطني» خوفًا علي السيسي (صور)

جانب من الحملة

كتب – محمد سويلم

أطلق عددُ من الشباب بمحافظة الشرقية حملة ” لا لعودة وجوه الحزب الوطني”، خوفًا من التفاف تلك الوجوه حول الرئيس ، والخوف من تصدر تلك الوجوه المشهد السياسي مرة آخرى، وتوعية الشباب بخطورة ذلك الأمر.

وأوضح عادل سعيد منسق الحملة لـ” ONA “، أن سبب إطلاق الحملة يرجع للخوف على الرئيس من التفاف تلك الرموز القديمة،قائلًا: ” إحنا خايفين على الرئيس من الفلول والرجوع إلى الوراء لو التف حوالين “السيسي” تلك الرموز”.

وأضاف سعيد، ” إحنا هدفنا الخوف على مصلحة البلد وعلى الرئيس، ومش بإيدينا حاجة تانية نقدمها ” للسيسي” غير إن إحنا بنحاول نوصل تلك الحملة لكل مكان في ”، مشيرًا إلى أن أساليب الترويج للحملة بسيطة للغاية بحمل ورقة مكتوب عليها ” لا للوجوه القديمة” .

في حين ، قال وائل صلاح عضو منسق بالحملة لـ ” ONA”، ” إحنا بنحب السيسي ، وخايفين عليه وعلى البلد ، والحملة هدفها نخلص مصر من تلك الرموز القديمة التي كان هدفها الرجوع بالبلاد إلى الوراء، وأنا تفرغت بالكامل للترويج للحملة وتركت عملي لكي أتفرغ بالكامل للحملة”.

وأضاف صلاح، ” أنا تركت العمل من أجل الترويج الحملة أنا والعديد من القائمين عليها، وهدفنا نوعي الشباب بضرورة النزول للانتخابات لعدم ترك فرصة أمام “الفلول” لأخذ مكان الشباب، مؤكدًا إلى أن الحملة حظت على استجابة واسعة وخاصًة فئة الشباب.

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أونا

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