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استوحي إطلالتك في الزيارات من إطلالات النجمات بالقميص الأبيض

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استوحي إطلالتك في الزيارات من إطلالات النجمات بالقميص الأبيض استوحي إطلالتك في الزيارات من إطلالات النجمات بالقميص الأبيض

الثلاثاء 03-11-2015 15:04

نستوحي من إطلالات النجمات ما يمكننا ارتداؤه في المناسبات والزيارات دائمًا، ولأنّ القميص الأبيض قطعة بسيطة ومتوفرة في خزانة كل سيدة قررنا أن نقدم لك لوح إلهام يضم إطلالات النجمات به لتستوحي منه طرقاً جديدةً لتتألقي به في زياراتك . 

تميل الفتيات في العشرينات لارتداء الجينز بشكل يومي وليس هناك تنسيق أبسط من ارتداء الجينز مع القميص الأبيض لذلك ننصحك باختيار الجينز ذو القصة الواسعة باعتباره أحد اتجاهات الموضة حاليًّا، ونسقيه مع قميص أبيض بتصميم مميز كما فعلت كورتني كارداشيان Kourtney Kardashian ، وإن أردت إطلالةً بسيطةً بعيداً عن الجينز فننصحك باختيار البنطلون الأسود المريح كما في إطلالة روث ويلسون Ruth Wilson وديزي لوف Daisy Lowe . 

النجمات يتنكّرن فهل تستطيعين التعرّف عليهنّ؟

أما إن أردت الظهور بإطلالة أكثر نعومة وأنوثة فالتنورة هي خيارك المثالي، ارتدي تنورةً مميزةً بكشكشات ناعمة مع قميصك الأبيض العادي كما فعلت كيت بلانشيت Cate Blanchett أو اختاري تنورة ماكسي جميلة لتعطيك طلةً أكثر فخامة ورقي كما في إطلالة آمبر لو بون Amber Le Bon  وبورشيا دي روسي، كما يمكنك الحصول على لوك أكثر جرأة باختيار تنورة بتصميم عصري جريء مع قميصك الأبيض كما فعلت ريتا أورا Rita Ora. 

القميص الأبيض من أكثر القطع نعومةً في خزانتك، وتزيد نعومته بتنسيقه مع التنانير البنطلونات العادية، لذلك ننصحك أن تولي اهتمامًا خاصًا بالإكسسوارات، وتذكري دائمًا بأنّ البساطة هي المفتاح لأجمل الإطلالات . 

شاهدي في الصور أعلاه أجمل إطلالات النجمات بالقميص الأبيض.

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