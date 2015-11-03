ساعة "سيليريا" الجديدة من "فيندي"

تمتاز ساعة "سيليريا" Selleria بميزات متعدّدة وإطلالة جريئة وأنيقة مثل المرأة العصرية تماماً. فقد أبصرت النور بين أيدي حرفيي "فيندي" Fendi البارعين الذين صنعوها من مواد نفيسة وعالية الجودة ومنحوها قرصاً بتصميم يشعّ أنوثة وعصرية، وشكلاً إنسيابيّاً مترفاً.

يتّسم الإصدار المحدود بتصميم هندسي جديد للقرص، استوحي من باترون "كارل لاغرفيلد" المنفذّ عام 1971 لفرو "فيندي" Fendi الرمزي Astuccio. ثمّة إذاً نسختان في التشكيلة المرصّعة بالألماس: الأولى بقرص من عرق اللؤلؤ الأبيض مع خطوط زرقاء وبيضاء تشعّ في الظلام، والثانية بقرص من عرق اللؤلؤ الأبيض مع وسط مطلي باللك الأسود ومرصّع بحبّات الألماس الآسرة. كما تأتي كلّ من هذه الساعات مرقّمة مع توقيع المدير التنفيذي ورسالة شخصيّة من "سيلفيا فنتوريني فندي" نفسها.

تمتاز هذه التحف بمزايا متعدّدة وتجسّد التقاليد العريقة لدار "فيندي" Fendi. ونظراً إلى الزخرفات الهندسيّة الجديدة على القرص، والعلبة الأكثر انسيابيّةً، بات تصميم "سيليريا" Selleria أكثر روعةً وفخامةً من أيّ وقت مضى. كما زُوّدت هذه الساعة اليوم بأحزمة فاخرة منها المتّسمة بالدرز الأحادي أو الدرزات المتعدّدة وبجلد العجل Cuoio Romano، أو جلد التمساح أو جلد سحلية Teju الخارج عن المألوف، أو الجلد الملوّن بدرجتين متباينتين والذي يظهر بباقة من الألوان. لكنّها تُقدّم أيضاً بسوار من الستانلس ستيل الملمّع.

بالتالي، صُمّمت ساعات "سيليريا" Selleria للسيّدات اللواتي يرغبن في التعبير عن رقيّهنّ وذوقهنّ المترف من خلال مجموعة غنيّة بألوان وموادّ لا مثيل لها.