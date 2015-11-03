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حقائب "تودز" الجديدة، مثالية لكل امرأة عصرية!

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حقائب "تودز" الجديدة، مثالية لكل امرأة عصرية! حقائب "تودز" الجديدة، مثالية لكل امرأة عصرية!

الثلاثاء 03-11-2015 01:13

يطغى الطابع الرياضي والعصري على مجموعة "تودز" TOD'S الجديدة مع لمحاتٍ من الأناقة الإيطالية الفاخرة تظهر في الطبعات والجلد المقطّع، كما تظهر السمات الأساسية المستوحاة من التزلّج والأسلوب الرياضي والدراجين في تصاميم معدنية تضيء تشكيلة الأكسسوارات، مع الاستعانة بالتكنولوجيا لتجاوز التصاميم التقليدية. كما يجد الطابع الرياضي العام انعكاساً له في لوحة الألوان، التي يغلب عليها اللونين الأبيض والأسود مع درجاتٍ من البيج ولمحات من الأحمر.

حقائب استثنائية تظهر على السجادة الحمراء

و تتابع دار "تودز" TOD'S في الجمع ما بين الفخامة والأسلوب الرياضي. حيث تأتي حقيبة "ويف" Wave مثلاً الجديدة بزخرفات مضلّعة وملوّنة وبدرزاتٍ واضحة، مع طبقة جلدية تغطّي السحاب الطويل.
كما تظهر حقيبة "كايب" Cape الأيقونية بشكلٍ سرجٍ جلدي ملفوفٍ على نفسه، وتمنحها زخرفات الليزر وتفاصيل الجلد اللامع نفحة شخصية. لإتمام المجموعة، وقد تم بعث الحياة في حقيبة Flower بالطبعات ورسومات الشراشيب وزخارف الجلد.

عبر كامل المجموعة النسائية، تستكشف "تودز" TOD'S التفاعل ما بين العالم الفني للجلود الذي يتحدّث عن نفسه بكلّ طلاقة وبين إبداع التصميم العصري. لتكون النتيجة تصاميم عملية وخالدة، تجمع بين الأناقة والعملية بطريقة متألقة وأنثوية، تعبّر عن أسلوب" تودز" TOD'S.

 

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سيدتي

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