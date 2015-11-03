وزير النقل يجتمع بقيادات السكك الحديدية لمناقشة الموقف المالي

اجتمع الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل الثلاثاء مع قيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة الموقف المالي وخطط التشغيل والصيانة بالهيئة.

وقال وزير النقل خلال الاجتماع “المسئولية كبيرة في رقابنا ولابد من قيام كل منا بواجباته يوميًا والأمل ضخم والهدف تقديم خدمة مميزة للركاب”.

واستعرض الاجتماع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2015 ووجه الوزير بضرورة تنفيذ جميع العقود التي وقعتها الهيئة بجميع بنودها للحفاظ على المال العام, وضرورة استكمال تطوير نظم الرقابة وتوفير عوامل الأمان.

وأشار الدكتور الجيوشي إلى أنه ناقش مع سفراء بريطانيا وإسبانيا وألمانيا بالقاهرة أمس سبل التعاون والاستثمار في مجال السكك الحديدية للاستفاده من التكنولوجيا المتقدمة والتجارب الناجحة في هذا المجال بهذه الدول.

وناقش أعمال الصيانة بالهيئة حيث تم استعراض الوضع الحالي لأسطول الجرارات بالهيئة وخطة إعادة تأهيل 165 جرارا لإعادة دخولها الخدمة بالإضافة إلى صيانة باقي الجرارات.

وبحث الاجتماع أيضا خطة التشغيل في ضوء خطة الإصلاح حيث وجه الوزير بضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية للورش لزيادة الإنتاجية لتحسين الخدمة المقدمة وزيادة الإيرادات.