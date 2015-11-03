محافظ الفيوم يستجيب لأهالى "حرفوش" بإدراج القرية بمنظومة الصرف الصحى

استقبل المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، عددًا من مواطنى الفيوم للاستماع إليهم وإزالة شكواهم من أجل توفير حياة مناسبة وتذليل العقبات التى تواجههم فى شتى مناحى حياتهم المختلفة، حيث تقدم أهالى عزبة حرفوش التابعة لمركز الفيوم بطريق باغوص لإدراجهم فى منظومة الصرف الصحى.

وكلف مكرم كلف مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بإدراجهم ضمن الخطة الحالية لمرور خط الصرف من أمام موقعهم، وهو ما سيوفر على القطاع نفقات مضاعفة إذا تم تجاوزهم لمرحلة مقبلة.

كما كلف المحافظ مسئولى التضامن الاجتماعى بدراسة العديد من الحالات وتقديم المساعدات اللازمة، وخلال اللقاء وجه تعليمات مشددة إلى رؤساء المدن بدراسة شكاوى المواطنين والعمل على حلها، وعن شكوى مواطنى الغرق بإطسا، بسبب غمر مياه الصرف الصحى للشوارع إضافة إلى زيادة نسبة المياه الجوفية مما يعيق الحركة ويسبب كثير من الأمراض، أصدر محافظ الفيوم توجيهاته لرئيس مجلس مدينة إطسا بسرعة حل المشكلة.

حضر اللقاء اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن ومديرى العموم.

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