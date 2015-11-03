مديرية أمن دمياط تشن حملة على الأسواق لضبط الأسعار تنفيذًا لتعليمات الرئيس

شنت مديرية أمن دمياط حملة تموينية موسعة على الأسواق اليوم تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسى بضرورة ضبط الأسعار وتوافر السلع بأسعار مناسبة، حيث استهدفت الحملة سوق الجملة بناحية شطا دائرة مركز دمياط وسوق القنطرة دائرة قسم ثان دمياط، وتبين توافر جميع السلع بأسعار مناسبة.

وعقب ذلك قام قيادات المديرية بعقد لقاء مع تجار الجملة بدائرة المحافظة، وذلك بغرفة إدارة الأزمات بالمديرية، حيث تناول اللقاء ضرورة زيادة كمية المعروض من السلع فى الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار، وتم توعية التجار إلى ضرورة تضافر الجهود فى هذه المرحلة من أجل تحقيق الإستقرار وإعلاء مصلحة الوطن.

كما أوضحت المديرية دور القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى عرض كميات من السلع الأساسية بالأسواق للحد من ارتفاع الأسعار، وأفاد جميع التجار باستقرار حالة الأسواق وتوافر جميع السلع.

من ناحية أخرى، أسفرت الجهود الحملة عن ضبط 16 طن دقيق بلدى مدعم استخراج 82% ناقص الوزن داخل مطحن السيالة التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا بدمياط "يتم توزيعها على المخابز" لدى فتحى محمد .ش 45 سنة مدير عام مطاحن شرق الدلتا ومقيم بدائرة مركز كفر البطيخ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9886 جنح قسم أول دمياط لسنة 2015م.

كما تم ضبط السيارة رقم ل. أ. د 9315 محملة بـ 2500 لتر سولار مدعم قيادة مصطفى .ا.م 53 سنة سائق ومقيم بمحافظة الغربية، أثناء تواجده بدائرة مركز كفرسعد وبسؤاله قرر أنه جمع كمية السولار المضبوطة من محطات تموين السيارات، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6 / 367 أحوال مركز شرطة كفر سعد لسنة 2015م.

وتم ضبط 500 كجم من دهون وهياكل دجاج غير صالحة للإستهلاك الأدمى لدى محمود. س.ب 48 سنة صاحب مجزر بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 / 231 أحوال قسم مباحث التموين لسنة 2015م.

كما تم ضبط 5 قضايا عدم إعلان عن الأسعار، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضيتى بيع بأزيد من السعر، وتم التحفظ على المضبوطات.

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