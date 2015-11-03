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بالصور.. محافظ الأقصر يشهد تسليم 3عقود مشروعات جديدة لتشغيل الشباب

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بالصور.. محافظ الأقصر يشهد تسليم 3عقود مشروعات جديدة لتشغيل الشباب بالصور.. محافظ الأقصر يشهد تسليم 3عقود مشروعات جديدة لتشغيل الشباب
شهد محافظ الأقصر محمد بدر، تسليم 3 عقود لمشروعات جديدة في مجال التنمية الاجتماعية ضمن المشروع العاجل للتشغيل كثيف العمالة بالأقصر، وذلك بحضور مدير الصندوق الاجتماعي بالأقصر، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

اليوم السابع -11 -2015

وشملت عقود المشاريع التى تم تسليمها، مشروعين لتشغيل الفتيات فى مبادرات العناية بصحة الأم والطفل، لكل من جمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية بأرمنت الوابورات، والجمعية الخيرية الإسلامية بالزنيقة، بالإضافة إلى مشروع لتشغيل الشباب فى المناطق الريفية والحضرية إلي جمعية تنمية المجتمع بالقرايا.

اليوم السابع -11 -2015

وتهدف هذه المشروعات إلى توفير فرص عمل لتشغيل الشباب من الجنسين، والمشاركة فى تطوير وتنمية المجتمعات المحلية فى المناطق المستهدفة، حيث من المقرر أن تتم مدة تنفيذ المشروعات مابين 18 و24 شهرا.

اليوم السابع -11 -2015
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