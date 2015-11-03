بالصور.. محافظ الغربية يفتتح مدرستين بقرى مركز زفتى

افتتح سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، يرافقه فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، واللواء أيمن سيف النصر السكرتير العام المساعد مدرستين بمركز ومدينة زفتى هي مدرسة السملاوية الإعدادية المشتركة، التابعة لقرية نهطاي بزفتى ومدرسة عزبة عويس للتعليم الأساسي التابعة لقرية حانوت.

يذكر ان مدرسة عزبة عويس للتعليم الأساسي تعمل بقوة 11 فصل دراسي، أما مدرسة السملاوية الإعدادية فتعمل بقوة 6 فصول دراسية، لخدمة جميع أبناء القريتين.

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