أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الغربية يفتتح مدرستين بقرى مركز زفتى

Google+ Print
بالصور.. محافظ الغربية يفتتح مدرستين بقرى مركز زفتى بالصور.. محافظ الغربية يفتتح مدرستين بقرى مركز زفتى
افتتح سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، يرافقه فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، واللواء أيمن سيف النصر السكرتير العام المساعد مدرستين بمركز ومدينة زفتى هي مدرسة السملاوية الإعدادية المشتركة، التابعة لقرية نهطاي بزفتى ومدرسة عزبة عويس للتعليم الأساسي التابعة لقرية حانوت.

يذكر ان مدرسة عزبة عويس للتعليم الأساسي تعمل بقوة 11 فصل دراسي، أما مدرسة السملاوية الإعدادية فتعمل بقوة 6 فصول دراسية، لخدمة جميع أبناء القريتين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365