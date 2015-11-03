ننشر الأسماء النهائية للمرشحين فى انتخابات البرلمان بكفر الشيخ

أعلن المستشار سامح باسيلى، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بكفر الشيخ، الأسماء النهائية لمرشحى البرلمان فى 8 دوائر انتخابية تضمهم المحافظة، وهى كالتالى:

الدائرة الأولى "بندر كفر الشيخ"، وعدد المرشحين 20مرشحًا بينهما شقيقان بحزب النور، يتنافس 20 مرشحًا على مقعد واحد فقط منهم 11 مستقلًا، و9 يمثلون 8 أحزاب من بينهم شقيقان بحزبى النور، وحسن مصطفى محمد حماد حزب الحركة الوطنية، والشناوى مصطفى إبراهيم الشناوى وهانى محمد حسن النواصرة ومجدى محمود شراكى مصطفى "حزب الشعب الجمهورى"، وفايز زكريا محمد يونس الماريه والسيد مصطفى حسين خليفة "حزب النور"، وأنور محمد أحمد فايد ورضا إسماعيل سالم إسماعيل والسعيد سليمان خاطر غله ورجب دسوقى مصطفى عبد القادر وعبد الحميد مصطفى عبد الحميد مصطفى "حزب مستقبل وطن"، وعلى قدرى على إبراهيم وشهرته على القبلاوى "حزب حماة الوطن"، ومحمد مصطفى حسين خليفة "حزب النور"، وبدير عطية إبراهيم محمد عبده "حزب المصريين الأحرار"، وإبراهيم محمد زكى على على وأيمن مسعد عبد العزيز شهاب وتوفيق محمد أحمد الشيتانى "حزب المؤتمر"، و علاء الدين أحمد عبد الحميد الوشاحى "حزب الوفد"، ومصطفى محمود عبد الفتاح زراره وأشرف السعيد صحصاح .

الدائرة الثانية "مركز كفر الشيخ"، يتنافس فى هذه الدائرة 30 مرشحًا على مقعدين من بينهم 11 ينتمون لأحزاب و19 مستقلاً، والمرشحون هم: بدير عبد العزيز موسى السيد وفرج على محمد السماحى وحسام أحمد جاد الدمراوى وفرج محمد على طه ومظهر محمد محمود الدميرى "حزب المؤتمر"، وقدرى ناجى محمد عبد الوهاب البسيونى "الشعب الجمهورى"، و السيد فرج داود عبد الرحمن وأيمن الأتربى أبو العز عبد الغنى العتربى "حزب الوفد الجديد"، وإبراهيم شكرى وسيد أحمد سيد أحمد جندى ورضا عبد الله محمد زينة وعاطف مصطفى سليمان صقر ومحمد عبدالحى شلبى صحصاح ومصطفى سمير بكر الشرقاوى "حزب مصر الحديثة" ومحمد عبد الحميد عرابى بسطويسى "حزب المصريين الأحرار" ورأفت إبراهيم على حمدون والشحات مصطفى إبراهيم أحمد "حزب النور" ومحمد عبد المنعم السيد على بزينه وحامد عبد المحسن مصطفى البسطويسى "حزب المصريين الأحرار" وعبد الحميد عبد اللاه عبد الرحمن إبراهيم وإسماعيل محمد حسن خليل الشوادفى وعبد الخالق إسماعيل عبد الخالق غنيم "حزب مستقبل وطن" وسامى السيد محمد السيد ومحمد مصطفى محمد الجندى ومدحت قطب عبد الرحمن زيدان "الأحرار الاشتراكيين" وحسن فتحى حسن هلال ويوسف عبد العزيز السيد إبراهيم وطارق محمد أحمد المهدى "حزب النور" ومحمود طلحة مرسى حسن وطه السيد أحمد غلوش "حزب حماة الوطن".

الدائرة الثالثة "سيدى سالم" وعدد المرشحين 13 مرشحاً، يتنافس 13 مرشحاً على مقعدين من بينهم 4 ينتمون لأحزاب و9 مرشحين مستقلين، والمرشحون هم: على أحمد على أحمد وشهرته على أبو أحمد "حزب المصريين الأحرار" وسيد أحمد محمد سيد أحمد سيد أحمد على وإبراهيم عبد الحى خليفة أبو شعيشع ومحمد فيصل محمد حسين عبيدى "حزب النور" وحسام الدين حسن محمود سلامة ومحمد عبد الحميد محمد هاشم وأحمد السيد إسماعيل النمر ومدحت محمد خيرى الله فتح الله ومجدى ومصطفى حسن محمد السلمونى والسعيد عبد المنعم حمد الشاذلى وعلى رجب عبد الغنى رزق "حزب حماة الوطن" وحسن قنديل على البحيرى "حزب المصريين الأحرار".

الدائرة الرابعة "البرلس" "19مرشحا"، يتنافس 19 مرشحًا على مقعد واحد فقط من بينهم 6 ينتمون لأحزاب و13 مستقلا، والمرشحون هم: يونس عبد الرازق عبد الرازق فرج ومبروك محمد محمد المزين وإبراهيم محمد على قطاطو "حزب المصريين الأحرار" وعلى محمد على حطب وأحمد حسن عرفة الحداد والسيد محمود عبد النبى غطاس "حزب الكرامة" ونزيه عبد المنعم على رزق السبيعى "حزب الوفد الجديد" وثروت على حسن عزام وأحمد محمد أحمد عبد الرازق والسيد محمود السيد عبد الفتاح "حزب مستقبل وطن" ومحمد معوض السيد إبراهيم ومحمد السيد محمد الأجرود ومسعد سعد مسعد شرابى وليد محمد فتح الله محمد زيتون ومحمد إسماعيل حسن إسماعيل "حزب النور" ويسرى الكرزونى على السيد وكرم عبد النبى سيد أحمد البنا ومحمد محمد يونس أبو زيد "حزب المؤتمر" وأحمد كمال أبو السعود عطية.

الدائرة الخامسة "بيلا والحامول" "25مرشحا"، يتنافس على ثلاثة مقاعد برلمانية 25 مرشحًا من بينهم 6 يمثلون أحزاب و19 مستقلا، والمرشحون هم: عبد الحميد يوسف محمد مرعى وعبد العزيز أبو شعيشع على حمودة ومحمد على المغازى خليل ووليد عبد المجيد أبو المكارم محمد حزب "المصريين الأحرار" وعصام الدين السعدى محمود عبد الغفار "حزب مستقبل وطن" وأيمن فؤاد عبد الله المهدى والسيد كامل السيد عمارة وإبراهيم عبد العزيز محمد إسماعيل وإبراهيم أحمد محمد حمدى وفؤاد محمد عبد الدايم عبد الواحد ومحمد عبد الحكيم محمد حجازى "حزب مصر الحديث" وخليفة محمد يونس البحيرى "حزب الشعب الجمهورى" والسيد حسن عمر حسن حماد وعبد الحميد عبد الفتاح محمد سيد أحمد ومحمد نبيه أنور محمد مصطفى إبراهيم سعيد وأحمد جمعة على البسيونى وماجد طلعت عبدالعاطى أبو شادى وخالد محمد المتولى غالى "حزب المصريين الأحرار" ورشدى شوقى رشدى العدوى وأحمد أنور السيد أبو الفتوح وأحمد أبو المعاطى أحمد الجزار "حزب النور" وعلى محمد يوسف المغازى والسيد أبو العينين أحمد عياد وأكرم بسيونى محمد بسيونى عياد وأبو اليزيد على عوض إبراهيم وتامر الشرباصى محمد الراجحى وخالد محمود زكى الجعب ومجدى محمد فكرى السيد محمد دياب ومحمد السيد حسن عايد وصفوت صبحى حسن سليمان ومحمد منصور يوسف عامر "حزب الوفد الجديد" ومحمد السيد إبراهيم الأطير وعلى حسن عوض عبد الخافظ "حزب الصرح المصرى الحر" وعبد الرحمن جابر عبد الله الجزار ووليد محمد السعدنى أحمد.

الدائرة السادسة "الرياض" "12"، يتنافس على مقعد الدائرة 12 مرشحاً من بينهم 5 يمثلون أحزاب و7 مستقلين، والمرشحون هم: لملوم على محمد محمد العرنج وأحمد عبد الجواد محمد عبده "حزب الشعب الجمهورى" ومحمد عبد الجليل بسطويسى الشربينى وأسامة البشير حسن الشربجى ومحمد صبحى عبد الخالق عطا وعبد الصمد محمد بسيونى شرف الدين "حزب المصريين الأحرار" وأيمن صلاح إسماعيل قنيبر وخالد هلالى خير الله سليم وسلامة محمد رزق محمد "حزب مستقبل وطن" وعماد عبد المولى قطب مطاوع "حزب النور" وخير الله فؤاد أبو شعيشع وشهرته خير الله فؤاد "حزب الوفد الجديد" ورجب الشرنوبى أحمد عبد العاطى.

الدائرة السابـعـة "دسوق وقلين" "51 مرشحًا"، ويتنافس على 4 مقاعد برلمانية 51 مرشحاً من بينهم21 يمثلون أحزاب و30مرشحا، والمرشحون هم: أحمد السيد أحمد عبد القادر و ياسر منير عبد الجواد عبد الخالق "حزب الشعب الجمهورى" ومحمد كامل عبد الله جويلى "حزب الوفد الجديد" وصفى الدين محمود عبد الوهاب دراج "حزب المصريين الأحرار" وشكرى أحمد عطية ليمونة "حزب المصريين الأحرار" وسيد أحمد عيسى عبد العال سيد أحمد عيسى "حزب مستقبل وطن" وعز الرجال فؤاد عبد القادر أبو عمر والسيد أحمد السيد قاسم عبداللا "حزب الصرح المصرى الحر" وصبح عباس صبح عبد العال و السيد السيد سيد أحمد بدر "حزب الشعب الجمهورى" وسامى عنتر عبد الجليل محمد صقر "حزب المصريين الأحرار" ومحمد السعيد حامد سيد أحمد أيوب وإبراهيم الدسوقى سعد عبد الوهاب زغلول وأحمد محمد رمضان الطنطاوى وسامى صلاح إبراهيم القرضاوى "حزب الشعب الجمهورى" وشلبى محمد محمد عبد الله الحسانى الزغلى "حزب الوفد الجديد" وأكرم رشدى أحمد عثمان وسعد حلمى السيد نافع وعلاء عبد الصمد ناجى بليح "حزب حماة مصر"، ومحمد عبد الحميد حامد بدر الدين "حزب الوفد الجديد" وعادل محمد أبو الفتوح عبد الجواد فضل "حزب الوفد الجديد" وأشرف عبد الرحمن عبد المقصود دراز ومحمد عبد الرحمن محمد الشهاوى ومحمد محمد محمد إبراهيم الصعيدى وفهمى محمد فهمى هانى ورضا عبد المجيد السيد وعبد الغفار عبد الفتاح محمد غراب وأمل محمد قطب سالم "حزب الإصلاح والتنمية" ومحمود على محمد عمارة وعبد الغنى عثمان عبد الغنى قنديل ومصطفى محمد مصطفى دراز "حزب النور" وحاتم الخضرى عطية عبد النبى أبو كرش وأسامة محمد محمد عبد الهادى صقر ومحمد أحمد ماهر عبد القادر العنتبلى وعمر أحمد عبد العليم دوير "حزب الحركة الوطنية المصرية" وأحمد فتحى فتح الله البرقوقى "حزب الحركة الوطنية المصرية" وصلاح عبد الرازق محمد شتا وإبراهيم متولى شعبان نوار وشهرته إبراهيم نوار ومحمد أحمد حامد البستاوى وطلحة محمد طلحة الحوفى ومحمود راشد على الريس وفتحى على على عوض "حزب السلام الديمقراطى" وسمير طه يوسف نوار وعبد المنعم عبد السلام محمد صدقة "حزب النور" وأمجد محمود محمد سعد "حزب الحركة الوطنية" ورضا صبرى قطب تفال ومصطفى أحمد محمد إبراهيم السلبعاوى وخيرى عبد العزيز عيسى القلماوى وسمير مبروك أحمد إبراهيم كمون ومحيى الدين فتح الله محمد القطان وعبد الجواد عبد السلام عبد الرحيم أبو كيله وخليفة عباس خليفة حامد "حزب المصريين الأحرار".

الدائرة الثامنــة "فوه ومطوبس" 21 مرشحا، يتنافس على مقعدى الدائرة 21 مرشحاً من بينهم 11 يمثلون أحزاب و10مرشحين مستقلين، والمرشحون هم: محمد عبد العليم حسين حسن سلام وصلاح الدين محمود إبراهيم المعداوى "حزب المصريين الأحرار" وفتحى على على الشرقاوى ومحمد عبد العليم أحمد خليفة داوود وعلى محمد على العجوانى "حزب المصريين الأحرار" وعبد الجواد عبد الجواد زايد وهشام محمد محمد عبد الهادى فخر الدين ونشأت فكرى محمد العلوانى وثبات عبد الحميد على عثمان "حزب الريادة" ويوسف البدرى عبد الفتاح يوسف أحمد البدرى "حزب مستقبل وطن" وعادل عبد السلام محمد محمد جعفر ومحمد محمد محمد حشيش "الوفد الجديد" وحمدى أحمد عبد الرحمن الأخرص وأسامة عمر عبد الحميد شلبى "حزب المؤتمر" ورمضان عبد المحسن محمد العباس ونشأت أحمد السعيد عسل ومحمد مشرف مشرف عبد الخالق "حزب النور" وفتحى عبد العزيز إبراهيم عبده "الشعب الجمهورى" وأحمد سعيد محمد الطورينى "حزب الحركة الوطنية" وياسر البهى محمد بركات وحمدى مسعود مسعود على الفقى "حزب الحركة الوطنية المصرية".



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