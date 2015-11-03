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بالصور.. محافظ الأقصر ينهى أزمة أهالى جزيرة أرمنت ويشكل لجنة لفحص المنازل

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بالصور.. محافظ الأقصر ينهى أزمة أهالى جزيرة أرمنت ويشكل لجنة لفحص المنازل بالصور.. محافظ الأقصر ينهى أزمة أهالى جزيرة أرمنت ويشكل لجنة لفحص المنازل
أنهى محافظ الأقصر محمد بدر أزمة أهالى جزيرة أرمنت والخاصة بنقل مواد البناء والعمارة إلى الجزيرة، حيث عقد المحافظ مع أهالى الجزيرة اجتماعا بديوان عام محافظة الأقصر بحضور اللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة.

اليوم السابع -11 -2015

وقرر المحافظ خلال الاجتماع تشكيل لجنة المنشأت الآيلة للسقوط تضم ممثلين عن إدارات التخطيط والشئون القانونية والإدارة الهندسية بالتعاون مع أهالى الجزيرة، وذلك لحصر المبانى والمنشآت بالجزيرة والتأكد من سلامتها.

اليوم السابع -11 -2015

كما استجاب المحافظ لمطلب أهالى القرية بالاستعانة بمكاتب استشارية خارجية لابداء رأيها فيما يتعلق بالمساكن والمنشأت بما لا يخالف اللوائح والقوانين، مشددا فى نفس الوقت علي ضرورة وقف التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل.

اليوم السابع -11 -2015

أكد أهمية تحديد موقف المساكن والمنشآت الخاصة بالجزيرة عبر دراسة شاملة تتضمن القيام بحصر كافة المنشآت ومعاينتها وتصويرها جوا، مشيرا إلى أهمية ضمان السلامة الانشائية للمبانى تجنبا لحدوث أى انهيارات.

اليوم السابع -11 -2015

من جانبه، أشار اللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الأقصر إلى أن الهدف من قرار منع نقل مواد البناء والعمارة والإنشاء الأسمنتية كالزلط والرملة والاسمنت بالعبارة النهرية بجزيرة ارمنت هو حماية ارواح المواطنين ودرء للمخاطر وعدم تعلية الادوار حتي لا تمثل خطورة داهمة على السكان.
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