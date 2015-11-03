أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالفيديو والصور.. شاهد بمحاكمة عادل حبارة بتهمة قتل مخبر: لم أر مطلق النار على المجنى عليه

Google+ Print
بالفيديو والصور.. شاهد بمحاكمة عادل حبارة بتهمة قتل مخبر: لم أر مطلق النار على المجنى عليه بالفيديو والصور.. شاهد بمحاكمة عادل حبارة بتهمة قتل مخبر: لم أر مطلق النار على المجنى عليه
واصلت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم سماع شهود الاثبات في قضية محاكمة الإرهابى عادل حبارة لاتهامه بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير.
>اليوم السابع -11 -2015

وفى بداية الجلسة سأل رئيس المحكمة النيابة العامة عن سبب عدم حضور الشاهد الأول سيد احمد، فأجاب ممثل النيابة العامة انه تعذر الوصول الى محل إقامته، وأضاف ممثل النيابة أن الشاهد الثانى توفى الى رحمه الله.
>اليوم السابع -11 -2015

وقال شاهد الاثبات محمد عباس أنه كان يقف في محل ملكه وسمع صوت إطلاق اعيره ناريه، وعقب خروجه للاستفسار عن مصدر إطلاق الأعيرة النارية رأى المجنى عليه ربيع ساقط على الأرض ولم يرى من اطلق النار عليه.
>اليوم السابع -11 -2015

ومن جانبه قال شاهد الاثبات محمد طنطاوى انه كان داخل محل مع والدته ورأى المجنى عليه ربيع في يده كيس عيش وبيمشى في شارع عبد العزيز على في اتجاه إحدى الصيدليات، وبعد إطلاق الأعيرة النارية رأيت المجنى عليه يجرى مسرعا نحوي ومصاب بطلقات نارية وسقط على الأرض وحملته انا والشاهد الأول في سيارة الى المستشفى، وأضاف الشاهد أنه سأل المجنى عليه عن من اطلق النار عليه قال "عا عا عا".
>اليوم السابع -11 -2015

وكانت النيابة العامة قد أحالت الإرهابى عادل محمد إبراهيم والشهير بـ"عادل حبارة" فى القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدما فى ذلك السلاح النارى، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلا مع آخر مجهول دراجة نارية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه