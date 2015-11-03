بالفيديو والصور.. شاهد بمحاكمة عادل حبارة بتهمة قتل مخبر: لم أر مطلق النار على المجنى عليه

واصلت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم سماع شهود الاثبات في قضية محاكمة الإرهابى عادل حبارة لاتهامه بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير.

وفى بداية الجلسة سأل رئيس المحكمة النيابة العامة عن سبب عدم حضور الشاهد الأول سيد احمد، فأجاب ممثل النيابة العامة انه تعذر الوصول الى محل إقامته، وأضاف ممثل النيابة أن الشاهد الثانى توفى الى رحمه الله.

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وقال شاهد الاثبات محمد عباس أنه كان يقف في محل ملكه وسمع صوت إطلاق اعيره ناريه، وعقب خروجه للاستفسار عن مصدر إطلاق الأعيرة النارية رأى المجنى عليه ربيع ساقط على الأرض ولم يرى من اطلق النار عليه.

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ومن جانبه قال شاهد الاثبات محمد طنطاوى انه كان داخل محل مع والدته ورأى المجنى عليه ربيع في يده كيس عيش وبيمشى في شارع عبد العزيز على في اتجاه إحدى الصيدليات، وبعد إطلاق الأعيرة النارية رأيت المجنى عليه يجرى مسرعا نحوي ومصاب بطلقات نارية وسقط على الأرض وحملته انا والشاهد الأول في سيارة الى المستشفى، وأضاف الشاهد أنه سأل المجنى عليه عن من اطلق النار عليه قال "عا عا عا".

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وكانت النيابة العامة قد أحالت الإرهابى عادل محمد إبراهيم والشهير بـ"عادل حبارة" فى القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدما فى ذلك السلاح النارى، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلا مع آخر مجهول دراجة نارية.