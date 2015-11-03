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سفير فلسطين لدى القاهرة: أبو مازن يلتقى الرئيس السيسى الأحد المقبل

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سفير فلسطين لدى القاهرة: أبو مازن يلتقى الرئيس السيسى الأحد المقبل سفير فلسطين لدى القاهرة: أبو مازن يلتقى الرئيس السيسى الأحد المقبل
قال سفير فلسطين لدى ، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكى، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس محمود عباس أبو مازن، سيلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم الأحد المقبل، لبحث آخر التطورات فى فلسطين.

وأضاف الشوبكى في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس أبو مازن حريص كل الحرص على إجراء مشاورات مع الرئيس السيسى فيما يخص الوضع الفلسطينى، خاصة الجهود الرامية لدفع عملية السلام في ظل العدوان الإسرائيلى المستمر على شعبنا الفلسطينى منذ بداية الشهر الماضى.

وأوضح أن الرئيس أبو مازن سيصل يوم السبت إلى القاهرة، وسيعقد خلال زيارته عدة لقاءات مع عدد من المسئولين المصريين.
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