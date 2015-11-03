الإصابات تضربه من جديد.. فالكاو سيغيب لأسابيع طويلة

الإصابة تضرب راديمال فالكاو من جديد.. وهذه المرة سيغيب لأسابيع طويلة.

أعلن جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي، تعرض راديمال فالكاو مهاجمه الكولومبي لإصابة جديدة، سيغيب على إثرها لفترة طويلة.

أحد الصحفيين سأل مورينيو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح الثلاثاء، عن إن كان مازال مقتنعا بفالكاو ولماذا لا يشركه.

مورينيو رد قائلا: "لا داع للحديث عن فالكاو حاليا، فالخبر السيء هو أنه تعرض لإصابة قوية اليوم في العضلات".

مورينيو أتبع "إصابة فالكاو ليست كالتي كان يتعرض لها كثيرا من قبل، لكنها قوية أيضا وسيغيب على إثرها لأسابيع طويلة".

وسيلتقي تشيلسي مع نظيره دينامو كييف مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.