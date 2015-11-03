هل تعرف كم مرة استخدم نجوم الكرة المصرية اسم مورينيو؟

"كنت سأقيل مورينيو لو لم ينجح مع سموحة" .. هل تصدق أن محمد فرج عامر رئيس النادي السكندري كان سيضحي بالاستثنائي بعد 3 جولات من الدوري؟ عامة، هو ليس الأول في استخدام هذا الاسم.

رئيسا الأهلي والزمالك، فتحي مبروك، أحمد حسام "ميدو، حسن شحاتة .. الكل في مصر يستخدم اسم جوزيه مورينيو للدفاع عن موقفه الذي لا يهم الاستثنائي بأي شكل.

التعبير عن نجاح مدرب. تعيين مدرب أو حتى إقالة آخر، كلها مواقف استخدم فيها نجوم الكرة المصرية اسم مورينيو.

حسام حسن أفضل منه

استخدم ميدو اسم مورينيو من أجل تعظيم إنجاز حسام حسن مع الزمالك، بعدما تولى قيادة الفريق في 2010 وقاده لإنهاء الدوري في المركز الثاني بعدما كان مهددا بالهبوط.

وجاءت تصريحات ميدو التليفزيونية وقت تصدر الزمالك لبطولة الدوري في يناير 2011.

"حسام تولى تدريب الفريق في فترة صعبة، والظروف لم تكن مهيأة على الإطلاق للنجاح أو قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية".

"لو جوزيه مورينيو بنفسه درّب الزمالك مش هاينجح معاه زى حسام حسن".

مورينيو ومنتخب مصر

لا تعرف إذا كانت قلة ثقة في مورينيو أو لشيء آخر. ولكن هاني أبو ريدة يرى أن الاستثنائي لم يكن لينجح مع منتخب مصر.

وكان وقتها شوقي غريب فشل في التأهل لمنتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية 2015.

"لو درب مورينيو منتخب مصر في الوقت الحالي بهؤلاء اللاعبين لكان حقق النتائج نفسها التي حققها غريب".

المصري أفضل من مورينيو

وقت البحث عن بديل لشوقي غريب مع منتخب مصر، كان الاتجاه لتعيين مدرب أجنبي. ولكن المعلم حسن شحاتة كان له رأي آخر.

كانت التقارير الصحفية تتحدث عن اقتراب الفرنسي هيرفي رينار من منتخب مصر. ولكن لا تعرف لماذا دخل اسم مورينيو في حسابات المعلم!

وقال شحاتة وقتها في تصريحات تليفزيونية: "تجيب رينار، تجيب مورينيو، تجيب معرفش مين .. المدرب المصري أفضل للمنتخب".

طريقة ميدو

عندما قرر ميدو خوض تجربة التدريب مع الزمالك، وجد من يقارن بينه وبين مورينيو، على نفس طريقته مع حسام حسن.

دخل ميدو في خلاف مع هشام زكريا مدرب وادي دجلة، بسبب تفاوض كل مدرب مع لاعبي الفريق الآخر.

فاتهم هشام زكريا مدرب الزمالك بأنه يحاول تقليد طريقة مورينيو في الحرب النفسية، ولكنه فشل في ذلك.

"يحاول ميدو تطبيق فكر جوزيه مورينيو في إنجلترا من خلال تصريحات الحرب النفسية ضد المنافسين، لكن أود أن أقول له أننا في مصر لا نكترث بمثل هذه الأمور".

مدرب الأهلي

احتاج محمود طاهر رئيس النادي الأهلي إلى رأي مورينيو نفسه من أجل اختيار مدرب جديد للفريق الأحمر.

طاهر كان يفضل جوزيه بيسيرو، في الوقت الذي تتظاهر فيه الجماهير لإعادة مانويل جوزيه.

وفي النهاية، تعاقد الأهلي مع بيسيرو. وخرج طاهر ليبرر موقفه.

وقال طاهر في تصريحات تليفزيونية: "البرتغالي مورينيو أخبرني إن بيسيرو الأفضل".

"مورينيو أكد لي إن بيسيرو ترتيبه أفضل بكثير جدا من مانويل جوزيه كمدرب في البرتغال".

سحر وشعوذة مورينيو

على عكس الباقين، عندما قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استخدام اسم مورينيو، كان من أجل السخرية من المنافس الأهلي وليس الدفاع عن مدربه.

فالأهلي كان سيلعب ضد الزمالك في مباراة السوبر في الإمارات، ويقود الفريق الأحمر في المباراة عبد العزيز عبد الشافي "زيزو".

قال مرتضى قبل المباراة: "أتوقع ألا يكون هناك سحر أو دجال في الإمارات، ولو تعاقد الأهلي مع جوزيه مورينيو نفسه فسيفوز الزمالك لأن لاعبيه الأفضل ومدربه أشطر بكثير".

وفاز الأهلي بزيزو على الزمالك 3-2 في المباراة. ليخرج مرتضى مصرحا "فيريرا فاشل فاشل فاشل".

مبروك في تشيلسي

فتحي مبروك انتقد قرار إقالته من الأهلي، بسبب جوزيه مورينيو.

لم يكن مبروك راضيا عندما قررت إدارة الأهلي إقالته بعد خسارة الكأس والخروج من كأس الكونفدرالية، لأن إدارة تشيلسي لم تأخذ نفس التصرف مع مورينيو.

"في مصر سهل الإطاحة بأي مدير فني".

"الدليل على ما أقوله تشيلسي، حاليًا في المركز العاشر، وتعرض لعدة هزائم، هل تمت إقالة مورينيو".

من وقت تصريحات مبروك، لم يفز مورينيو بأي مباراة تقريبا!

شوقي غريب "تاني"

أكد ماهر كسبة رئيس الإنتاج الحربي تمسكه باستمرار شوقي غريب مديرا فنيا للفريق بعد خسارة أول 3 جولات من الدوري، عن طريق مورينيو.

كسبة قال في تصريحات صحفية: "مورينيو خسر 5 مباريات ولم يتحدث أحد عن إقالته من تشيلسي".