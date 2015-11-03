الاتحاد السعودي يتحدث لـ في الجول عن: أزمة فلسطين.. موقف الفيفا والحل المصري

أوضح عدنان معيبد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم موقفهم من الانسحاب أمام فلسطين في المباراة التي المفترض أن تجمعهما يوم الخميس المقبل في إطار تصفيات قارة آسيا لكأس العالم 2018 بروسيا.

السعودية أعلنت انسحابها من مباراة فلسطين، والتي كان مقررا لها أن تقام في أرض البلد الأخير.

وقال عدنان لـ FilGoal.com: "نعم انسحبنا من مباراة فلسطين ولكن ليس اعتراضا على اللعب هناك لأننا نعز ونقدر الشعب الفلسطيني وكل حبة رمل من أراضيها".

عدنان أتبع "اعتراضنا على خوض المباراة يكمن في ظرف قهري سيؤثر على حالة لاعبينا النفسية، إذ أننا نرفض الدخول عن طريق إسرائيل في وقت يموت فيه أولادنا كل يوم في فلسطين على أيديهم".

وأضاف "القرار ليس سياسيا ولا دخل للدولة السعودية فيه. إنما هو نابع من الضمير الإنساني لنا الذي يرفض ما يحدث مع أطفالنا يوميا".

عدنان تحدث أيضا عن العقوبات المتوقعة على الاتحاد السعودي لكرة القدم من قبل الفيفا، قائلا: "الفيفا تتعامل مع مثل تلك الأمور بعقلانية".

وأفصح "لدينا من القدرات أن نوصل للاتحاد الدولي قانونيا الأسباب القهرية التي منعتنا من اللعب، كما أننا سنلعب في الأسبوع المقبل مباراتنا أمام منتخب تيمور بشكل طبيعي".

المنتخب الماليزي أعلن مؤخرا أيضا رغبته في عدم خوض مباراة فلسطين في الأراضي الفلسطينية، ما يعني أن قرار الفيفا بشأن موقف السعودية، سيكون هو المعيار ذاته الذي سيحكم به الفيفا على قرارات المنتخبات المماثلة بعدم اللعب هناك.

عدنان تحدث أيضا عن الحلول التي تم طرحقها في تلك المشكلة قائلا: "الأمر ليس بأيدينا نحن".

وأوضح "فلسطين هي الدولة المنظمة للمباراة وبالتالي فكان عليهم هم أن يقترحون حلولا بديلة، ومع ذلك فإن الوقت لم يعد يسمح بإيجاد أي حل الأن".

وردا على سؤالنا بإمكانية الدخول للأراضي الفلسطيني برا عن طريق مصر، قال عدنان: "الفكرة لم تطرح أمامنا من قبل، وكما قلت، الحلول لا يمكن أن تكون عن طريقنا، لأننا لسنا منظمين المباراة".