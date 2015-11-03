نجاة النائب العام الأوكراني «فيكتور شوكين» من محاولة اغتيال

أفادت النيابة العسكرية الأوكرانية, اليوم الثلاثاء, بتعرض النائب العام الأوكراني فيكتور شوكين, لعملية اغتيال فاشلة, أثناء ترؤسه اجتماعا بمقر مكتبه في كييف.

وقال النائب العسكري العام في أوكرانيا أناتولي ماتيوس حسبما افادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية إن قناصًا أطلق ثلاث رصاصات من على مسافة قريبة على نوافذ الحجرة التي عقد بها الاجتماع واستخدم كاميرا حرارية للتصويب, وإن النائب العام نجا بأعجوبة بفضل سترة واقية من الرصاص كان يرتديها.

وأضاف ماتيوس أنه تم فتح تحقيق بشأن الاعتداء, وأن المحققين واثقون من أن القناص ومموليه على علم كامل بموقع قاعة الاجتماعات الخاصة بالنائب العام, إذ تم إطلاق الرصاص من سطح مبنى مجاور يقع على مسافة قريبة من مقر النائب العام.

وألمح ماتيوس إلى تورط عناصر من النظام السابق في تدبير محاولة الاغتيال بحق شوكين, مشيرا إلى أن إحدى الشركات التي تتخذ من مبنى مجاور مقرا لها مسجلة في مقاطعة لوجانسك شرق البلاد وهي صاحبة قدرات إنتاجية في مقاطعة دونيتسك, وتخضع لسيطرة الأخوين سيرجي وأندريه كليويف وهما من أعضاء حزب الأقاليم الحاكم سابقا وأنصار الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش.