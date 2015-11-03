الإبراشي ورشا مجدي وحمودة أبرز المسافرين مع “السيسي” إلى لندن

كتبت- إنجي لطفي

> رصدت “ona” أبرز أسماء الإعلاميين المسافرين مع الرئيس السيسي خلال زيارته إلي لندن والمقرر لها غداً، حيث من المقرر أن يسافر من قناة دريم، الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج ” العاشرة مساءاً” .

> وإلي شبكة تلفزيون النهار، من المقرر أن يسافر كلاً من الكاتب الصحفي عادل حمودة مقدم برنامج ” أخر النهار”، والإعلامية دعاء جاد الحق.

وفي قناة صدي البلد، يسافر وفد إعلامي مكون من الإعلامية رشا مجدي حيث يترأس الوفد محمد أبو العينين وإلهام أبو الفتح.

ويشارك بالوفد الهام أبو الفتح العضو المنتدب و عمرو الخياط مدير شبكة قنوات صدى البلد والمذيعة رشا مجدي ، و المخرج محمد يونس وفريق عمل من مصوريين وفنيين لنقل فعاليات زيارة الرئيس من خلال استوديو مفتوح علي الهواء مباشرة لتغطية لقاءات الرئيس على هامش الزيارة و كذلك عمل لقاءات مع الجالية المصرية بلندن .

كما تخصص القناة تغطية خاصة من داخل ستوديو القناة بمدينة الانتاج الاعلامى من تقديم الاعلامى أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، ويستضيف نخبة من الخبراء والسياسيين للتعليق على تلك الزيارة.وتطوع القناة برامجها لتغطية الزيارة الهامة من خلال برامج صباح البلد وصالة التحرير واستضافة عدد من الخبراء .

أما بالنسبة للتلفزيون المصري، يقوم قطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى فى تغطية نشاطات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الخارج والداخل، حيث قررت صفاء حجازى رئيس القطاع إيفاد بعثه من القطاع لتغطية زيارة الرئيس الى العاصمة البريطانية لندن يومى الاربعاء والخميس 4 ، 5 / 11.

وتضم البعثه كلاً من أحمد بصيلة المذيع بقطاع الأخبار، علاء رشوان مراسل من قناة النيل للأخبار بالإضافة إلى طاقم تصوير حيث ستتابع البعثه جميع فعاليات زيارة الرئيس الى لندن ولقاءاته بالمسئولين البريطانيين.

وفي شبكة تلفزيون الحياه قررت الشبكة إرسال وفد على مستوى متمبيز يضم محمود التوني نائب رئيس القناة وأحمد الخطيب رئيس تحرير برنامج الحياه الأن الإعلامية دينا فاروق ومن المقرر أن تخصص القناة أوقات فى في برامج الحياه الان والحياه اليوم لتغطية الزياره.