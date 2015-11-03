أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس السيسى يبحث أوجه التعاون مع رئيس هيئة موانئ سنغافورة

Google+ Print
الرئيس السيسى يبحث أوجه التعاون مع رئيس هيئة موانئ سنغافورة الرئيس السيسى يبحث أوجه التعاون مع رئيس هيئة موانئ سنغافورة
ألتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، تان شونج مينج رئيس هيئة موانئ سنغافورة، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والدكتور سعد الجيوشى وزير النقل.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية أن زيارة رئيس هيئة موانئ سنغافورة تأتى فى إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس إلى سنغافورة فى سبتمبر الماضى وتفقده لميناء سنغافورة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى أشاد، خلال اللقاء، بالتجربة السنغافورية فى التنمية الاقتصادية والبشرية، منوهاً إلى إعجابه بمدى التقدم الذى أحرزته سنغافورة فى مجال إنشاء وإدارة وتشغيل الموانئ البحرية، وهو الأمر الذى لمسه أثناء زيارته لميناء سنغافورة.

ووجه الرئيس بأهمية الاستفادة من الخبرات المتميزة التى تتمتع بها سنغافورة فى تجهيز وإعداد مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، فضلاً عن إمكانيات سنغافورة فى مجال تجهيز وتشغيل وإدارة الموانئ الرئيسية فى إطار المشروع، ولاسيما بالنسبة لميناء شرق بورسعيد.

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة موانئ سنغافورة اهتمام بلاده بالعمل مع فى مجال إنشاء وإدارة وتشغيل الموانئ، منوهاً إلى الإمكانيات والفرص الواعدة التى تتيحها مصر بموقعها الجغرافى المتميز وسواحلها الممتدة، الأمر الذى يوفر مناخاً إيجابياً للتعاون بين البلدين فى مجال إنشاء وتنمية الموانئ البحرية.

وأعرب رئيس هيئة ميناء سنغافورة عن تطلع الهيئة للتعاون مع الجانب المصرى فى تطوير موانئ مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وتنظيم لوجستيات المشروع، فضلاً عن المساهمة فى تجهيز المناطق الصناعية وربطها بالموانئ البحرية للمشروع من خلال شبكات الطرق والموانئ الجافة، تمهيداً لتحويل المنطقة إلى مركز صناعى وتجارى ولوجستى عالمى يرتبط بحركة الملاحة العالمية فى المنطقة عبر قناة السويس.

ومن جانبه، عرض الفريق رئيس هيئة قناة السويس نتائج الاتصالات التى تمت مع هيئة ميناء سنغافورة، وقيام وفد من الهيئة بزيارة منطقة قناة السويس للتعرف على الإمكانيات المتاحة والمشروعات المقترح تنفيذها لتنمية المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير النقل أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم اليوم بين قطاع النقل البحرى بالوزارة وهيئة موانئ سنغافورة العالمية، منوهاً إلى أن المذكرة تهدف إلى التعاون بين البلدين فى مجال تطوير وإدارة وتشغيل الموانئ المصرية ونقل الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا من موانئ سنغافورة إلى مختلف الموانئ المصرية، مثل ميناءى الإسكندرية ودمياط، فضلاً عن تدريب الكوادر المصرية فى هذا المجال.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»