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زوجة سعيد طرابيك لـ"ست الحسن":"جوزى عنده القلب من 15سنة وكان مهمل بالعلاج"

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زوجة سعيد طرابيك لـ"ست الحسن":"جوزى عنده القلب من 15سنة وكان مهمل بالعلاج" زوجة سعيد طرابيك لـ"ست الحسن":"جوزى عنده القلب من 15سنة وكان مهمل بالعلاج"
قالت الفنانة سارة طارق، زوجة الفنان الكبير سعيد طرابيك، إن زوجها يعانى من مرض القلب منذ 15 عاما وكان يهمل فى العلاج، مشيرة إلى أن الأطباء طمأنوها على حالته الصحية وعدم تعرضه لعلميات قلب مفتوح وأنه سيحتاج دعامة واحدة للقلب فقط.

وروت زوجة سعيد طرابيك، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "ست الحسن" مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، على أون تى فى، الواقعة التى تعرض فيها إلى الأزمة الصحية، قائلة "كان شغال فى مسلسل ومشاهده كثيرة وحصل له هبوط أثناء التصوير وكنت برفقته وأخبرنى أنه تعبان فقمنا بوقف التصوير وذهبنا المستشفى".


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