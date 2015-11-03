أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ممثلة الاتحاد الأوروبى: البشر كلهم سواسية كما يصفهم القرآن

Google+ Print
ممثلة الاتحاد الأوروبى: البشر كلهم سواسية كما يصفهم القرآن ممثلة الاتحاد الأوروبى: البشر كلهم سواسية كما يصفهم القرآن
قالت ريكا موجيرينى، نائب رئيس الاتحاد الأوروبى والممثل الأعلى للشئون الأمنية والخارجية: "فى تاريخنا وحاضرنا أسباب كثيرة تجعلنا نعمل معا، وهناك كلمات تأثر بها المصريون من أوروبا فى التبادل الحضارى مثل "لوكندا، و روبابيكيا"، وتاريخنا معقد ونشترك فيه".

وأضافت "موجيرينى"، خلال محاضرتها بعنوان "أوروبا والشباب العربى" التى تلقيها بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة اليوم، الثلاثاء، "هناك صفحات سوداء للغاية فى التاريخ المشترك بين أوروبا والعالم العربى ونتقاسم عدة أشياء أقوى من القوى التى تريد أن تقسمنا، البشر كلهم سواسية كما يصفهم القرآن ولدينا نفس التطلعات للرخاء والسلام ومن الممكن أن نتقاسم فى مستقبل واحد يعتمد جماله على تشكيله سويا".

وأكدت نائب رئيس الاتحاد الأوروبى، أن أوروبا والعالم العربى لديهما نفس المصالح قائلة: "نريد إنهاء الإرهاب والعيش بلا خوف وأهدافنا واحدة وهى سلامة وكرامة وأمن ولدينا نفس المخاوف والأحلام ونفس الأسباب التى تجعلنا نقف سويا".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365