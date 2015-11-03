ممثلة الاتحاد الأوروبى: البشر كلهم سواسية كما يصفهم القرآن

قالت ريكا موجيرينى، نائب رئيس الاتحاد الأوروبى والممثل الأعلى للشئون الأمنية والخارجية: "فى تاريخنا وحاضرنا أسباب كثيرة تجعلنا نعمل معا، وهناك كلمات تأثر بها المصريون من أوروبا فى التبادل الحضارى مثل "لوكندا، و روبابيكيا"، وتاريخنا معقد ونشترك فيه".

وأضافت "موجيرينى"، خلال محاضرتها بعنوان "أوروبا والشباب العربى" التى تلقيها بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة اليوم، الثلاثاء، "هناك صفحات سوداء للغاية فى التاريخ المشترك بين أوروبا والعالم العربى ونتقاسم عدة أشياء أقوى من القوى التى تريد أن تقسمنا، البشر كلهم سواسية كما يصفهم القرآن ولدينا نفس التطلعات للرخاء والسلام ومن الممكن أن نتقاسم فى مستقبل واحد يعتمد جماله على تشكيله سويا".

وأكدت نائب رئيس الاتحاد الأوروبى، أن أوروبا والعالم العربى لديهما نفس المصالح قائلة: "نريد إنهاء الإرهاب والعيش بلا خوف وأهدافنا واحدة وهى سلامة وكرامة وأمن ولدينا نفس المخاوف والأحلام ونفس الأسباب التى تجعلنا نقف سويا".



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