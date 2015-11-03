جامعة الأزهر تفصل 5 طالبات من المدينة الجامعية لتحريضهم على العنف

قال الدكتور عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر، أنه يستعد لافتتاح المدينة الجامعية للبنين خلال منتصف الشهر الحالى، مؤكدا أنه أصدر قرارا بفصل خمسة طالبات لتحريضهن على العنف.

وأكد الدكتور عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر، أنه يحتاج إلى بعض الوقت لترتيب أوراقه بعد الانتهاء من تسكين مدينة البنات، وقال عزب أنه على الطلاب أن يكون لديهم ثقه برئيس الجامعة.

وأضاف عزب فى تصريحات صحفية أنه يستعد لإقامة انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة على أعلى مستوى من الشفافية والانضباط، لكن سبب التأخير يرجع إلى عدم خبرته الكافية بانتخابات اتحاد الطلاب كونه رئيس جامعة جديد ولم يتول المسئولية إلا منذ فترة قصيرة قائلا: "أنتظر نتائج الجامعات الأخرى من أجل تنظيم انتخابات طلابية تليق بالأزهر وجامعته العريقة".

وعن مدينة البنات أوضح عزب أنه أصدر قرارا اليوم بفصل خمسة طالبات لتحريضهن على العنف على عدد من صفحات التواصل الاجتماعى، موضحا أن الجامعة لن تتأخر عن فصل أى طالبة تحاول إثارة الشغب بالجامعة قائلا "أنا بقول للطلاب إن أى حد هيكتب عبارات تحريض على صفحته هجيبه وافصله".