أولياء الأمور بقرية الصنافين بالشرقية يمنعون أبنائهم من الذهاب للمدرسة بسبب عجز المدرسين

قررت مجموعة من أولياء الأمور بقرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، منع أبنائهم من الذهاب لمدرسة الصنافين الإعدادية بنين، لوجود عجز شديد فى عدد المدرسين.

وقال “عبد النبى النمر” عضو مجلس الآباء والأمناء بالقرية، إن مجلس الآباء والمعلمين بمدرسة الصنافين الإعدادية بنين، قرر منع أبنائهم من الذهاب للمدرسة، بسبب العجز فى المدرسين، وتحديدا مدرسى اللغة العربية .

وأضاف “النمر”، أن محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام، كان بجولة بالقرية، منذ أيام، واكتشف وجود عجز فى مدرسة الصنافين الثانوية العامة بالقرية، خاصة مدرسى اللغة العربية وطلب من مدير الإدارة سد العجز، فتم أخد مدرسى لغة عربية من المدرسة الإعدادى بنين، وندبهم للمدرسة الثانوية، مما تسبب فى وجود عجز بمدرسة الصنافين الإعدادية بنين بالقرية.

وتابع بعض الأهالى أن الطلاب لم يأخذوا حصص لغة عربية من فترة، وأن طالبا تشاجر مع زميله وأصابه منذ يومين بسبب الفراغ، حيث إن جدول حصص مادة اللغة العربية بالمدرسة 165 حصة أسبوعيا، والمدرسة بها مدرسان لغة عربية فقط وبها 900 طالب. الجدير بالذكر أن مدرسة الصنافين بنين هى صاحبة واقعة هروب الطلاب بشكل يومى من على الأسوار.