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ضبط 3 حالات تعاطي مخدرات بين سائقي أتوبيسات المدارس

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ضبط 3 حالات تعاطي مخدرات بين سائقي أتوبيسات المدارس ضبط 3 حالات تعاطي مخدرات بين سائقي أتوبيسات المدارس

أرشيفية

أكد رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم اللواء عمر الدسوقي أنه في إطار حملات الكشف عن حالات الإدمان والتعاطي بين سائقي الحافلات بالمدارس، أسفرت نتائج إحدى الحملات من خلال الكشف على 3 مدارس في إدارة وسط الإسكندرية عن وجود حالتي تعاطي بين سائقي الأتوبيسات, وحالة واحدة بمدرستين في إدارة شرق الزقازيق بالشرقية, وعدم وجود حالات بمدرستين في إدارة شرق المنصورة بالدقهلية.

يأتي ذلك تنفيذًا للبروتوكول المُبرم بين كلًا من وزارة التربية والتعليم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء, ووزارة الصحة ووزارة الداخلية.

 

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