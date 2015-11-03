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مصرع 7 أشخاص وإصابة 50 آخرين في انقلاب حافلة ركاب متوجهة من روسيا إلى أرمينيا

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مصرع 7 أشخاص وإصابة 50 آخرين في انقلاب حافلة ركاب متوجهة من روسيا إلى أرمينيا مصرع 7 أشخاص وإصابة 50 آخرين في انقلاب حافلة ركاب متوجهة من روسيا إلى أرمينيا

أرشيفية

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب ما يربو عن 50 آخرين بجروح, بينهم 7 في حالات خطرة, جراء انقلاب حافلة ركاب متوجهة من موسكو إلى العاصمة الأرمينية يريفان.

وقالت مصادر أمنية في مقاطعة تولا الروسية – حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) اليوم الثلاثاء – إن الحافلة المتوجهة إلى أرمينيا انقلبت في المقاطعة الروسية (تولا) الواقعة جنوب العاصمة موسكو, مشيرين إلى أنها كانت تقل 59 راكبا معظمهم من مواطني أرمينيا.

وتحدث المصادر عن أن سائق الحافلة قد غفا خلف المقعد; ما أدى إلى وقوع الحادث, مشيرين إلى أنهم لا يستبعدون – أيضا – وجود عطل فني كان سببا في انقلاب الحافلة.

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