دراسة أمريكية : 40% من رجال بريطانيا يفكرون في الانتحار لـ”صعوبة المعيشة”

كشفت دراسة جديدة أجرتها جمعية خيرية للوقاية من الانتحار، أن أكثر من 40% من الرجال في المملكة المتحدة، من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-45 عاما يفكرون في الإقدام على الانتحار وإنهاء حياتهم.

> وتوصلت الدراسة إلى أن الرجال الذين يعانون من مشكلات معيشية وصعوبة في كسب الرزق قد يقعون فريسة للأفكار السلبية والسوداء التي تدفعهم نحو الإقدام على الانتحار.

> وأوضحت الدراسة ارتفاع نسبة الرغبة في الإقدام على الانتحار بين الرجال الذين يعانون من مشكلات اقتصادية لتصل إلى 78 %، فيما تنخفض بالمقارنة مع الرجال الذين يتمتعون بحالة اقتصادية مستقرة.