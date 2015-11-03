برزنتيشن لـ في الجول: لا نهتم بإعلان الزمالك وسددنا كافة المستحقات

نفى عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة "برزنتيشن" الراعية لنادي الزمالك، إخطارهم بنية مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض فسخ التعاقد معهم.

وتزعم تقارير صحفية أن الزمالك ينوي فسخ التعاقد مع برزنتيشن، بسبب عدم اعتراضهم على قرار غرفة صناعة الإعلام بمنع مرتضى منصور من الظهور عبر شاشات القنوات المرئية والمسموعة التابعة لها.

ونشر الزمالك إعلانا في الصحف القومية عن طرح مزايدة لمنح الحقوق التجارية للنادي فيما يخص حقوق البث الفضائي ورعاية الفريق الأول.

وبرر الزمالك موقفه في الإعلان بأن شركة "برزنتيشن" لم تلتزم بسداد مستحقات النادي لديها والتي تقدر بمبلغ 13 مليون جنيه.

وقال وهبي لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "لا نهتم بالإعلان المنشور لأن الزمالك لم يخطرنا بنيته فسخ التعاقد".

وتابع "علاقتنا بالمستشار مرتضى منصور جيدة وملتزمون بكافة بنود التعاقد مع الزمالك، ونقلنا مباراتي الفريق في الجولتين الأولى والثالثة من الدوري بموجب التعاقد".

وأكمل "سددنا كافة مستحقات الزمالك عن الموسم الماضي، ولا نتعامل إلا بأوراق رسمية".