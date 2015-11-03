حوار في الجول - ريشة: لهذا فضلت كابتن أمريكا على سبايدرمان

لم يعتقد محمد عبد السلام "ريشة" نجم الزمالك أن احتفاله بقميص شخصية "كابتن أمريكا" بعد التتويج ببطولة إفريقيا لكرة اليد سيسبب كل هذه الضجة، ولكن لماذا أصلا احتفل بهذا القميص تحديدا؟

وتوج الزمالك بلقب كأس إفريقيا للأندية الأبطال بعدما تغلب على الإفريقي في المباراة النهائية. وشهد احتفال ريشة ارتدائه لقميص شخصية "كابتن أمريكا" الشهيرة.

وقرر الاتحاد المصري لكرة اليد إيقاف ريشة وتحويله للتحقيق، بحجة احتفاله بقميص يحمل علم الولايات المتحدة الأمريكية.

وخضع اللاعب فعلا للتحقيق اليوم الثلاثاء، لينتهي الأمر ويتم رفع الإيقاف عن كابتن أمريكا.

ويكشف ريشة في حواره مع FilGoal.com أسباب احتفاله وتفاصيل الأزمة.

وكل ما يلي على لسان كابتن أمريكا الزمالك ..

"أولا، أريد أن أوضح أن هذا القميص ليس أكثر من قميص داخلي مصمم من أجل الحفاظ على حرارة الجسم وتقليل العرق".

"كرة اليد كما تعرفون رياضة قوية تصل إلى حد الاتحامات العنيفة، ونحتاج إلى مثل هذه القمصان، وكنت أرتديه وقت المباراة تحت قميص الزمالك".

"الشركة المنتجة لهذه القمصان تطبع عليها صور الشخصيات الخارقة مثل كابتن أمريكا، سبايدرمان، سوبرمان، ايرون مان، وغيرهم".

"لم أفضل كابتن أمريكا لسبب شخصي أو لأي أمر آخر غير أن شكل القميص أعجبني".

"ارتديت هذا القميص من قبل مع الزمالك، وأثناء الاحتفال خلعت قميص الفريق. ولم أكن أقصد الاحتفال بشخصية كابتن أمريكا تحديدا".

"الضجة التي حدثت بسبب هذا الأمر كانت كوميدية بالنسبة لي، لدرجة أنني اعتقدت أن خبر إيقافي في البداية مفبرك".

"هذا ما قلته في التحقيق معي، وانتهى الأمر".